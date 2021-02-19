Uninstall Flash Player — программа для удаления с компьютера плагина для браузеров Flash Player. Это официальный деинсталлятор плеера, распространяется бесплатно. Подходит для компьютеров под управлением Windows XP/7/8/8.1/10 (32-бит и 64-бит). Русский язык поддерживается.

Зачем нужна программа Uninstall Flash Player?

Как известно, плагин для браузера Flash Player перестал поддерживаться (обновляться) разработчиками с конца 2020 года. В некоторых браузерах стали появляться уведомления о прекращении поддержки Flash-плеера и необходимости его отключения. Если с этим у пользователя возникают сложности, сами разработчики из компании Adobe предлагают воспользоваться специальным деинсталлятором.

Утилита Uninstall Flash Player имеет одно единственное предназначение — удаление с компьютера Flash Player.

Как пользоваться Uninstall Flash Player?

Перед использованием Uninstall Flash Player нужно закрыть все открытые на компьютере браузеры. Обычно все, что требуется сделать пользователю — запустить программу и нажать в ней кнопку «Удаление». Все остальное будет произведено в автоматическом режиме. Останется только перезагрузить компьютер.

Но возможно, что в системе останутся следы пребывания плагина Flash Player — файлы и папки на системном диске, которые нужно будет удалить вручную. По всей видимости, они должны удаляться после перезагрузки ПК, но иногда этого не происходит. Вручную удалить эти следы несложно:

Запустите «Проводник» и перейдите в нем по пути « C:\Windows\System32\ » (можно скопировать без кавычек путь в адресную строку проводника и нажать Enter).

» (можно скопировать без кавычек путь в адресную строку проводника и нажать Enter). Найдите в системном каталоге «System32» папку «Macromed» и удалите ее (потребуются права администратора).

Также рекомендуем выполнить эти шаги по отношению еще к двум папкам:

« %appdata%\Adobe\ » (копируем в «Проводник» без кавычек, но вместе со знаками «%»). Найдите и удалите тут папку « Flash Player ».

» (копируем в «Проводник» без кавычек, но вместе со знаками «%»). Найдите и удалите тут папку « ». «%appdata%\Macromedia\». Здесь тоже нужно удалить папку «Flash Player». Если она тут единственная, удалите и папку «Macromedia».

При попытке перехода в «Проводнике» по вышеуказанным путям может возникнуть ошибка вида «Windows не удается найти…». Перепроверьте правильности написания путей. Если все они указывались правильно, ничего удалять не придется — это значит, что деинсталлятор Uninstall Flash Player выполнил свою задачу полностью.