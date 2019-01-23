SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Unigine Superposition

В данном списке представлены программы для замены Unigine Superposition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Unigine Superposition, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

Оценок пока нет
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Geekbench
Geekbench

Версия 7.1.0

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
PCMark 10
PCMark 10

Версия 2.3.2912

Программа для тестирования производительности компьютера

Оценок пока нет
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
BasemarkGPU
BasemarkGPU

Версия 1.2.3

Программа для тестирования производительности видеокарт

Оценок пока нет
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
EVGA OC Scanner
EVGA OC Scanner

Версия v3.6.1.2

Программа для бенчмаркинга и стресс-тестирования видеокарт nVidia

Оценок пока нет
HARDiNFO
HARDiNFO

Версия 8.0

Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer

Версия 1.57.1.0

Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
MSI Kombustor
MSI Kombustor

Версия 4.1.16

Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (6)
Heaven Benchmark
Heaven Benchmark

Версия 4.0

Heaven Benchmark

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)