Unigine Superposition — программа-бенчмарк для тестирования производительности и стабильности работы видеокарты, созданная на базе игрового движка UNIGINE. Приложение предназначено для компьютеров под управлением 64-битных версий операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. Интерфейс не имеет перевода на русский язык. Программа распространяется бесплатно, но в ней присутствует платный функционал.

Зачем нужна программа Unigine Superposition

Unigine Superposition — программа, используемая для оценки производительности (бенчмаркинга) видеокарты. Приложение также подходит для тестирования стабильности работы графической карты, а также системы электропитания и охлаждения компьютера при экстремальных нагрузках (стресс-тестирование). Обычно такое тестирование проводится после разгона (оверклокинга) видеокарты и/или процессора. Если разгон осуществлен правильно, компьютер сможет выдержать нагрузку при стресс-тестировании (в противном случае пользователь будет наблюдать графические «артефакты» на экране, также возможно зависание или автоматическое выключение ПК при перегреве того или иного компонента).

Также программа Unigine Superposition обладает функционалом для бенчмаркинга систем, в которых используются очки виртуальной реальности (VR). Однако наличие очков не требуется. Если пользователь только собирается приобрести VR-оборудование, при помощи этого бенчмарка можно будет заранее определить, как видеокарта справится с нагрузкой при воспроизведении графического контента для VR-очков.

При желании пользователь может отправить полученные в ходе бенчмаркинга данные (очки производительности) на сервер разработчиков программы для сравнения своих результатов тестирования с результатами тестирования других пользователей Unigine Superposition.

Особенности и функции программы Unigine Superposition

В отличие от большинства аналогов, бенчмаркинг в программе Unigine Superposition осуществляется путем воспроизведения 3D-сцены, которая оказывает сильную нагрузку на видеокарту за счет того, что в ней используется технология динамического освещения SSRTGI от разработчиков движка UNIGINE.

Приложение также позволяет осуществлять бенчмаркинг в ручном режиме, но без присвоения очков производительности. Для этого предусмотрен специальный игровой режим, позволяющий пользователю перемещаться по 3D-сцене и использовать ряд интерактивных объектов (как в играх). В режиме реального времени на экране будут отображаться все ключевые характеристики видеокарты (FPS, частота памяти, температура и т.д.)

Касательно функциональных возможностей Unigine Superposition. Вот лишь некоторая их часть:

Бенчмаркинг с использованием DirectX или OpenGL.

Наличие нескольких пресетов параметров тестирования, а также возможность их настройки вручную (оконный/полноэкранный режим, разрешение, качество текстур и шейдеров, включение/выключение глубины резкости и эффекта размытия).

Отдельные параметры тестирования для VR-очков.

Возможность стресс-тестирования видеокарты указанное пользователем количество времени.

Наличие в игровом режиме более 900 интерактивных объектов, физически взаимодействующих между собой, а также возможность, изменения времени суток, включения/выключения гравитации, остановки времени и др.

Некоторые функции программы (в т.ч. стресс-тестирование) становятся доступными только после приобретения лицензии.