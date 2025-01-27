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Unigine Superposition

Unigine Superposition

Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты

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Актуальная версия 1.1
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История изменений

Версия 1.1

Раньше интерактивный VR был только в платных версиях. Теперь любой владелец Oculus Rift, HTC Vive/Vive Pro или другого SteamVR-шлема может запустить бенчмарк в виртуальной реальности бесплатно (в том числе на Linux через SteamVR).

  • Улучшения движка и определения GPU
  • Алгоритмы определения видеокарт стали точнее.
  • Максимальное разрешение рендеринга подняли до 16384×16384 (было ниже).

Нагрузка и методика подсчёта очков не изменились — оценки одной и той же системы в версиях 1.0 и 1.1 будут одинаковыми.

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Оценки программы

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