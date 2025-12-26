SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
UNFORMAT

UNFORMAT

Программа для восстановления разделов и файлов

3,4 (5)
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Актуальная версия 23
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История изменений

Версия 23

  • Улучшено восстановление томов NTFS с большим размером кластера.
  • Исправлены небольшие ошибки и внесены улучшения.
  • В комплект включён Disk Editor 23.
  • Active@ Boot Disk обновлён до версии на базе Windows 11 22H2.

Оценки программы

3,4

5 оценок Оценок пока нет

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