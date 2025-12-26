UNFORMAT — удобная утилита, которая позволяет решить большую часть проблем, которые связаны с потерей данных в результате логических сбоев. С помощью программы, пользователи могут восстановить отдельные файлы на жестком диске. Также, можно восстановить полноценный раздел.

Есть функция форматирования данных. Поддерживается работа с SSD, USB-накопителями, жесткими дисками и картами памяти. ПО совместима с файловыми системами NTFS, UFS, HFS+, FAT/exFATm Ext2/3/4/BtrFS, Можно восстановить данные на картах памяти, которые случайно отформатированы на смартфоне, цифровой камере или MP3-плеере. Есть полноценная поддержка жестких дисков SATA, ATA, eSATA, SAS, SCSI. Основные действия по восстановления данных выполняются в автоматическом режиме.

Программа UNFORMAT распространяется по условно-бесплатной модели. Есть бесплатная демо-версия с ограниченным функционалом. Стоимость персональной лицензии (для одного пользователя) составляет 29 долларов. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой UNFORMAT?

Сразу после запуска утилиты начнется быстрый анализ системы: UNFORMAT сканирует компьютер, чтобы найти устройства для хранения информации. Обнаруженные накопители отображаются в главном окне программы. Устройства разделены по разным разделам: логические устройства (локальные диски), физические устройства (жесткие диски, карты памяти, USB-флеш-накопители), образы дисков.

Помимо этого, в главном окне программы UNFORMAT отображается информация о найденном устройстве: объем, дата последнего форматирования. Если вы подключили новое устройство к компьютеру, то оно не сразу появится в списке. Для этого необходимо нажать кнопку «Refresh» (инструмент, которые позволяет обновить список обнаруженных устройств) — она находится на верхней панели инструментов.

Чтобы начать работу с утилитой, необходимо выбрать одно устройство, доступное в списке. Теперь следует перейти на следующих шаг (всего их 5). Для этого нажмите кнопку «Next». Программа запустит автоматическое сканирование раздела или накопителя информации. Когда закончится анализ жесткого диска, откроется окно с разделом «Scan Result». Здесь отображаются результаты выполненного сканирования: все файлы и папки, которые программа UNFORMAT обнаружила на выбранном диске.

Теперь необходимо приступить к процессу восстановления данных. Для этого выделите один или несколько файлов списке. После этого нажмите кнопку «Recover to» или снова воспользуйтесь функцией «Next», которая расположена на верхней панели инструментов. Откроется новое окно, в котором пользователям необходимо выбрать папку на компьютере, в которую утилита выполнит сохранение восстановленных данных. Если в списке нет нужного файла или папки, то необходимо выполнить глубокий анализ носителя информации. Для этого воспользуйтесь функцией «SuperScan» — она расположена на верхней панели инструментов.

Также в утилите есть раздел с настройками. Здесь пользователи могут выполнить следующие действия:

Выбрать действие при возникновении ошибок во время сканирования: добавить ошибку в лог и игнорировать ее или остановить сканирование носителя информации. Настроить формат создания новых разделов с помощью утилиты UNFORMAT. Выбрать действие при копировании данных в другое место. Установить параметры для новых носителей информации: выбрать файловую систему, настроить размер.

С помощью программы UNFORMAT можно работать с образом диска (восстановить данные из имеющегося образа). Для этого нужно перейти в раздел «Disk Images». В нижней части интерфейса необходимо нажать кнопку «Add».

Выберите образ, который хранится на компьютере или другом съемном носителе информации. Добавленный файл отобразится в списке. Чтобы начать процесс восстановления данных, необходимо нажать кнопку «Restore Image». Запустится процесс сканирования образа — поиск всех данных, в том числе удаленных. После того, как закончится анализ, можно приступать к процесс восстановления. Для этого нужно выбрать папку или раздел на жестком диске, куда будут сохранены файлы.

Также в программе UNFORMAT можно активировать режим эксперта для восстановления данных из образа. В это случае у пользователей появятся дополнительные опции при «возврате» случайно удаленных файлов и папок. Если открыть открыть настройки в главном окне утилиты до запуска сканирования, то здесь пользователи смогут выполнить следующие действия: