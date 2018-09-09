SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UNetBootin

В данном списке представлены программы для замены UNetBootin. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UNetBootin, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Balena Etcher
Balena Etcher

Версия 2.1.7

Программа для создания загрузочных носителей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Rufus
Rufus

Версия 4.15

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Easy2Boot
Easy2Boot

Версия 2.21

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
FlashBoot
FlashBoot

Версия 3.4b

Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Ventoy
Ventoy

Версия 1.0.95

Программа для создания мультизагрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
AIO Boot
AIO Boot

Версия 0.9.9.21

Программа для создания мультизагрузочных USB-флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RMPrepUSB
RMPrepUSB

Версия 2.1.746

Программа для создания загрузочных флешек, HDD, SSD

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
YUMI
YUMI

Версия 2.0.6.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WinUSB
WinUSB

Версия 3.6.1.0

Программа для создания загрузочных USB-флешек

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)