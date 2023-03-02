SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Unchecky

Unchecky

Программа для автоматического снятия галочек в окнах установщиков других приложений

5,0 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.2
Скачать 1 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.2

Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Unchecky