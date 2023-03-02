Unchecky — программа, позволяющая избежать установки ненужного/нежелательного софта и/или изменения определенных настроек системы при инсталляции любых приложений на компьютер путем автоматического снятия соответствующих галочек/флажков, переключения радиокнопок в окнах инсталляторах этих приложений. Утилита распространяется бесплатно, предназначена для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс (окно настроек) программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Unchecky?

При инсталляции на компьютер некоторых приложений вместе с ними может происходить установка дополнительных программ, которые пользователь и не думал устанавливать изначально. Кроме того, некоторые инсталляторы могут вносить записи в системный реестр и каким-либо иным способом изменять настройки операционной системы. Чаще всего — это изменение адреса домашней страницы браузера и/или поисковой системы по умолчанию.

Обычно все это практикуется разработчиками бесплатных или условно-бесплатных приложений в целях получения дополнительного дохода от рекламодателей (они же — либо разработчики рекламируемого софта, либо владельцы различных сайтов, сетевых сервисов и т.д.).

Пользователь, конечно, и сам может запрещать установщикам инсталляцию "левых" программ и предотвращать изменение системных настроек. Достаточно лишь проявлять внимательность, например — снимать в окне установщика галочки с пунктов согласия установки ненужного софта и/или изменения адреса домашней страницы браузера. Однако даже опытные пользователя время от времени забывают это делать или из-за спешки проявляют невнимательность в процессе установки программ. Неопытные же пользователи и вовсе могут подумать, что появление на рабочем столе ярлыков запуска ненужных ему приложений — в порядке вещей, а затем сталкиваются с длительной загрузкой операционной системы и иными негативными последствиями.

Чтобы всего этого не происходило, и была создана утилита Unchecky.

Как пользоваться программой Unchecky?

Утилита Unchecky работает полностью в автоматическом режиме, устанавливаясь на компьютер в виде службы. С целью запрета инсталляторам устанавливать ненужный софт и/или вносить какие-либо изменения в настройки операционной системы программа Unchecky выполняет следующее действия:

Снимает флажки/галочки.

Переводит радиокнопки в положение, означающее отказ от инсталляции "левого" софта или внесения изменений в системные настройки.

Выводит уведомления при клике на кнопки согласия установки сторонних программ или изменения настроек системы (в тех случаях, когда отсутствуют флажки или радиокнопки).

Если же пользователю все-таки требуется выполнить установку "левых" приложений (возможно, ему они нужны) или, например, хочется изменить поисковую систему в браузере, он сможет добавить в настройки Unchecky названия программ (их установщиков), на которые не будут распространяться ограничения. Также можно временно приостановить работу утилиты, кликнув по соответствующей кнопке в окне настроек.