SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UltraDefrag

В данном списке представлены программы для замены UltraDefrag. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UltraDefrag, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Auslogics Disk Defrag Pro
Auslogics Disk Defrag Pro

Версия 8.0.21.0

Программа для дефрагментации файлов на носителях информации

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Defraggler
Defraggler

Версия 2.22

Программа для дефрагментации жестких дисков

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)