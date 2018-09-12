UltraDefrag — программа для дефрагментации и оптимизации жестких дисков и других носителей информации. На данный момент приложение является платным. Актуальная версия не доступна в бесплатном или ознакомительном варианте (для покупки перейдите на официальный сайт по приведенной на этой странице ссылке). Здесь можно скачать последнюю бесплатную версию UltraDefrag 7.1.4.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА ULTRADEFRAG?

Программа UltraDefrag имеет две основные функции — дефрагментация диска и его оптимизация путем упорядочивания файлов. Обе функции могут быть настроены.

Дефрагментация диска посредством UltraDefrag может быть выполнена с учетом следующих параметров, определенных пользователем:

Дефрагментация всего локального диска целиком либо только указанных файлов/папок.

Возможность создания списка файлов/папок, которые будут пропущены в процессе дефрагментации.

Пропуск файлов и/или фрагментов, если их размер соответствуют установленному пользователем значению.

Пропуск файлов, если количество их фрагментов меньше, чем установлено пользоваталем.

Пропуск архивов, аудио, видео и образов дисков (можно исключить из дефрагментации все типы этих файлов).

Возможность создания расписания для автоматической дефрагментации выбранных дисков с учетом всех настроек.

Оптимизация данных на дисках при помощи UltraDefrag осуществляется путем упорядочивания (сортировки) файлов в папках по их адресам (местоположению в таблице файловой системы), размеру, дате создания/модификации/открытия.