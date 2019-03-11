В данном списке представлены программы для замены UltFone Phone Transfer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UltFone Phone Transfer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены UltFone Phone Transfer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UltFone Phone Transfer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены UltFone Phone Transfer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UltFone Phone Transfer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 6.2.5
Программа для управления данными на устройствах от Apple.
Версия 8.9.12.20250625
Программа для переноса и сохранения данных со смартфонов.
Версия 3.5.2
Программа для переноса данных с одного смартфона на другой.
Версия 3.0.6
Программа для переноса чатов WhatsApp с одного телефона на другой
Версия 8.0.1 (2.3.1)
Программа для резервирования и переноса данных между смартфонами
Версия 5.3.2
Программа для управления файлами на iPhone, iPad, iPod