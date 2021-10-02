Tenorshare Ultdata — программа для восстановления данных с iPhone, iPad, iPod и резервных копий iCloud и iTunes, а также создания собственных резервных копий данных мессенджеров WhatsApp, LINE, Viber и Wechat. Кроме того, Tenorshare Ultdata позволяет выводить iOS-гаджеты из состояния «вечной» загрузки.

Это платное приложение, предназначенное для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Скачать Tenorshare Ultdata можно на официальном сайте.

Функции Tenorshare Ultdata

Программа Tenorshare Ultdata имеет 4 основные функции:

Восстановление утерянных/удаленных файлов напрямую с iOS-устройства. Восстановление данных из резервных копий iCloud или iTunes. Создание собственных резервных копий данных мессенджеров WhatsApp, LINE, Viber и Wechat с возможностью последующего их восстановления с компьютера на iOS-гаджет. Вывод iOS-устройств из состояния «вечной» загрузки (когда при включении аппарата на экране отображается логотип Apple).

Далее мы рассмотрим возможности каждой функции по отдельности и приведем краткие инструкции по их использованию.

Восстановление утерянных/удаленных файлов напрямую с iOS-устройства

Программа Tenorshare Ultdata сможет восстановить нечаянно удаленные или утерянные вследствие возникновения логических ошибок памяти файлы с iOS-устройства в следующих случаях:

Если сообщения, контакты, истории вызовов, фотографий и другие личные данные и мультимедиа были удалены, но пока еще не перезаписаны физически (т.е. пользователь не успел полностью забить память телефона новыми файлами).

Если данные были утеряны вследствие апгрейда (обновления до новой версии) или даунгрейда (переход на предыдущую версию) мобильной системы iOS через iTunes (даже в случаях, когда резервная копия данных не была сделана ранее).

Если дисплей iOS-гаджета был поврежден (не работает тачпад и/или сам экран), но компьютер распознает его при подключении через USB-кабель.

Если данные были утеряны вследствие выполнения пользователем процедуры Jailbreak (джейлбрейка).

В любом случае, восстановление данные при использовании Tenorshare Ultdata осуществляется по одинаковой схеме в несколько несложных действий:

При подключении iOS-гаджета к компьютеру программа должна распознать его. Если это так, операцию можно будет продолжить. Если нет, возможно, поможет переустановка драйвера (устанавливается вместе с iTunes). Выбор типов данных для восстановления. Tenorshare Ultdata позволяет восстанавливать более 35 типов данных: фотографии, SMS-сообщения, видео, документы, специализированные мультимедиа-файлы различных приложений (включая мессенджеры), базы данных браузеров, календарей, записной книжки и многие другие. Запуск функции сканирования памяти аппарата на предмет утерянных и удаленных данных. Восстановление данных. Имеется возможность восстановления либо всех обнаруженных файлов, либо выбранных пользователем, для чего в Tenorshare Ultdata предусмотрена функция предпросмотра мультимедиа (фото, видео).

Восстановление данных из резервных копий iTunes и iCloud

Утилита Tenorshare Ultdata позволяет восстанавливать файлы из резервных копий iTunes и iCloud, как напрямую на аппарат, так и просто на компьютер (т.е. даже без подключения к нему iOS-смартфона/плантшета/плеера). Это удобно в тех случаях, когда пользователю понадобились какие-либо ранее зарезервированные файлы, но доступа к аппарату нет.

Для восстановления данных из iTunes и iCloud достаточно проделать несколько простых шагов:

Запустить функцию «Восстановить данные из бэкапа» (для восстановления файлов из iTunes) или «Восстановить данные iCloud».

В первом случае Tenorshare Ultdata сама найдет резервные копии iTunes, хранящиеся на компьютере, просканирует их и предложит восстановить на аппарат или компьютер. Также пользователь может вручную указать папку, в которой хранятся копии iTunes.

Для восстановления данных из iCloud потребуется авторизоваться в облаке, используя Apple ID и пароль от него, а затем пройти процедуру верификации iCloud для предоставления программе доступа к онлайн-хранилищу (нужно будет ввести код с экрана устройства в приложение). Дальнейшие действия аналогичны предыдущим.

Отдельно отметим наличие у Tenorshare Ultdata функции восстановления самих резервных копий iTunes. С ее помощью можно восстанавливать удаленные с компьютера резервные копии iTunes, а затем и данные, хранящие в них.

Восстановление поврежденной системы iOS

Одна из сильных сторон программы Tenorshare Ultdata — наличие функционала по восстановлению работоспособности мобильной системы iOS на всех поддерживаемых ею Apple-гаджетах. Если устройство при включении зависает на логотипе или циклично перезагружается, его можно будет «вернуть к жизни» путем переустановки операционной системы. Но в этом случае Tenorshare Ultdata не гарантирует сохранение пользовательских данных, потому предварительно стоит попробовать создать их резервную копию, используя соответствующую функцию (успех копирования данных на компьютер зависит от характера неисправности).

Сам же процесс восстановления операционной системы выглядит следующим образом:

Сначала устройство необходимо включить в режиме восстановления (DFU). Как именно это сделать у имеющегося на руках девайса, Tenorshare Ultdata покажет в соответствующем окне.

Далее программа скачает подходящую к устройству прошивку из официальных источников и сохранит ее на компьютер. Также пользователь может указать путь к прошивке вручную, предварительно скачав ее с сервера Apple из любого браузера.

Останется запустить процесс «лечения» аппарата — все остальное Tenorshare Ultdata сделает в автоматическом режиме.

Ограничения бесплатной версии

Демо-версия программы Tenorshare Ultdata позволяет провести сканирование Apple-гаджета и резервных копии iTunes и iCloud на предмет удаленных/утерянных данных, но без возможности их просмотра и восстановления. Т.е. у пользователя будет возможность проверить работоспособность программы до покупки ключа активации полнофункциональной версии.