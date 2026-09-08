Turtle Beach Swarm II — официальное программное обеспечение для настройки и управления совместимыми устройствами Turtle Beach. Позволяет настраивать звук и микрофон, переназначать кнопки, управлять подсветкой, создавать макросы и профили для разных игр, а также обновлять прошивку и драйверы.

Программа распространяется бесплатно и работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит). Интерфейс — английский.

Функции и возможности программы Turtle Beach Swarm II

Настройка звука и микрофона с эквалайзером и предустановками

Программа позволяет детально настроить звучание гарнитуры под личные предпочтения и жанры игр. Доступен эквалайзер с предустановками. Пользователь может создавать собственные профили эквалайзера. Для микрофона доступны регулировка громкости, мониторинг и настройка чувствительности.

Технология Superhuman Hearing для усиления важных звуков

Функция Superhuman Hearing адаптирует входящий звук, чтобы лучше слышать тихие звуковые сигналы, например, шаги врагов или перезарядку оружия. Доступны три варианта: Legacy, Footsteps и Gunshots.

Персонализация подсветки и переназначение клавиш

Программа позволяет настраивать подсветку совместимых устройств, а также переназначать кнопки и настраивать беспроводные функции. Для мышей доступна настройка DPI. Функция Easy Shift позволяет назначать вторичные действия для кнопок.

Создание макросов и игровых профилей

Swarm II позволяет создавать макросы для автоматизации последовательностей действий. Можно создавать профили с уникальными настройками звука, микрофона, подсветки и макросов для разных игр. Профили сохраняются как в программе, так и во встроенной памяти устройства, что позволяет использовать настройки на разных компьютерах без открытия Swarm II.

Обновление прошивки и драйверов

Программа автоматически уведомляет о выходе новых версий прошивки для подключенных устройств и устанавливает правильные драйверы. Это помогает предотвращать неисправности, исправлять ошибки и добавлять новые функции. Обновления устанавливаются в несколько кликов.

Поддержка и устранение неисправностей

Через Swarm II можно напрямую обращаться в службу поддержки Turtle Beach и использовать встроенные инструменты для самостоятельной диагностики проблем.