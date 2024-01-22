TUF Aura Core — приложение для настройки и программирования подсветки клавиатуры. Работает только с линейкой продуктов TUF Gaming от ASUS. Главная особенность — настройка подсветки для каждого отдельного участка клавиатуры. Скачивается бесплатно, платные функции отсутствуют.

После запуска установочного файла, программа будет установлена автоматически как системный драйвер. Чтобы узнать, совместимо ли устройство с программой, нужно проверить на нем наличие наклейки Aura RGB.

Интерфейс TUF Aura Core

Он поделен на две части. Во вкладке Основные эффекты можно настроить тип подсветки. Она может быть статической, мерцающей или работать по цветовому циклу в трех вариантах: медленном, среднем или быстром.

В категории Цвет можно выбрать саму подсветку. Появится привычная RGB-палитра, где и настраиваются все виды цветовой гаммы. В правой верхней части окна расположен регулировщик яркости. Перемещая этот ползунок, пользователь может приглушить свет или сделать его более ярким.

В первой вкладке находится изображение клавиатуры. Оно отображает текущие настройки подсветки, включая разные зоны, где установлены другие цвета.

Во второй вкладке пользователь может активировать дополнительные настройки, вроде условий активации подсветки. Это делается посредством нескольких ползунков. Чтобы подсветка не раздражала глаза, когда устройство не используется, она может отключаться во время перехода в спящий режим или гибернацию и автоматически включаться обратно после включения.

Известен некритический баг, когда в случайное время могут сбрасываться все установленные настройки подсветки, и их потребуется устанавливать заново. Эта проблема отмечается на большинстве игровых ноутбуков линейки TUF.

TUF Aura Core — узкоспециализированная программа для продуктов компании ASUS. Для полноценной работы потребуется клавиатура или ноутбук соответствующей серии. Программа не уступает по функционалу другим своим аналогам, вроде Armory Crate.