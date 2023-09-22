SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Transwiz

В данном списке представлены программы для замены Transwiz. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Transwiz, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
PCmover
PCmover

Версия 11.3

Программа для переноса приложений, файлов и настроек Windows между компьютерами

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)