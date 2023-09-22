Transwiz – утилита, позволяющая создавать резервные копии данных пользователя (настройки системы, файлы, параметры учетной записи) для их дальнейшего импорта в переустановленную операционную систему или новый ПК.
Системные требования: 32-х и 64-разрядные версии Windows XP/7/8/10/11. Язык интерфейса: английский.
Основные возможности Transwiz:
- Перенос данных на новый и текущий ПК с совместимой ОС.
- Сжатие итогового файла и установка на него пользовательского пароля.
Результат работы Transwiz – ZIP-архив с папками библиотек (Документы, Рабочий стол, Загрузки и т.д.), папкой OneDrive, конфигурациями рабочего стола и настройками ПО, Журналом событий.
Как пользоваться Transwiz?
Перед началом создания резервной копии данных текущего пользователя необходимо создать дополнительную учетную запись. Сделать это можно в «Параметры» – «Ученая запись» – «Семья и другие пользователи» – «Добавить пользователя». Утилита скачивается и запускается после входа в систему с аккаунта нового пользователя (изменить пользователя можно в меню Пуск).
Для создания ZIP-архива с пользовательскими данными необходимо выполнить указанные шаги:
- Открыть утилиту Transwiz на компьютере и выбрать опцию «I want to transfer data to another computer» («Я хочу перенести данные на другой компьютер»).
- Выбрать пользователя, данные которого будут помещены в итоговый файл для переноса.
- Указать место сохранения файла (это может быть Рабочий стол или любая папка).
- Установить пароль на данные. Если этого не требуется, пропустить действие нажатием на кнопку «ОК».
- Дождаться окончания процесса создания архива с пользовательскими данными.
Полученный архив переносится на внешний накопитель, который вставляется в новый компьютер, или в старый уже после переустановки ОС.
Импорт данных осуществляется также в Transwiz. Для этого необходимо:
- Открыть утилиту и выбрать опцию «I have data I want to transfer to this computer» («У меня есть данные, которые я хочу перенести на этот компьютер»).
- Указать путь к файлу с данными.
- Ввести имя пользователя, или оставить его по умолчанию, как было в старой системе.
- Если введенное имя отсутствует в текущей системе, утилита предложит создать новый аккаунт, соответственно, данные будут перенесены в него. Если такой пользователь уже есть, будет осуществлено объединение резервной копии с имеющейся учетной записью.
- При создании нового пользователя – выбрать группу: стандартный пользователь, администратор или другую.
- Следующий шаг с вводом полного имени пользователя, пароля и прочего можно пропустить, нажав на кнопку «Далее».
- Подождать, пока завершится процесс переноса данных.
По завершении импорта остается только перезапустить компьютер и войти в ту учетную запись, куда были перенесены данные пользователя.