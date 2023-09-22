Transwiz – утилита, позволяющая создавать резервные копии данных пользователя (настройки системы, файлы, параметры учетной записи) для их дальнейшего импорта в переустановленную операционную систему или новый ПК.

Системные требования: 32-х и 64-разрядные версии Windows XP/7/8/10/11. Язык интерфейса: английский.

Основные возможности Transwiz:

Перенос данных на новый и текущий ПК с совместимой ОС.

Сжатие итогового файла и установка на него пользовательского пароля.

Результат работы Transwiz – ZIP-архив с папками библиотек (Документы, Рабочий стол, Загрузки и т.д.), папкой OneDrive, конфигурациями рабочего стола и настройками ПО, Журналом событий.

Как пользоваться Transwiz?

Перед началом создания резервной копии данных текущего пользователя необходимо создать дополнительную учетную запись. Сделать это можно в «Параметры» – «Ученая запись» – «Семья и другие пользователи» – «Добавить пользователя». Утилита скачивается и запускается после входа в систему с аккаунта нового пользователя (изменить пользователя можно в меню Пуск).

Для создания ZIP-архива с пользовательскими данными необходимо выполнить указанные шаги:

Открыть утилиту Transwiz на компьютере и выбрать опцию «I want to transfer data to another computer» («Я хочу перенести данные на другой компьютер»). Выбрать пользователя, данные которого будут помещены в итоговый файл для переноса. Указать место сохранения файла (это может быть Рабочий стол или любая папка). Установить пароль на данные. Если этого не требуется, пропустить действие нажатием на кнопку «ОК». Дождаться окончания процесса создания архива с пользовательскими данными.

Полученный архив переносится на внешний накопитель, который вставляется в новый компьютер, или в старый уже после переустановки ОС.

Импорт данных осуществляется также в Transwiz. Для этого необходимо:

Открыть утилиту и выбрать опцию «I have data I want to transfer to this computer» («У меня есть данные, которые я хочу перенести на этот компьютер»). Указать путь к файлу с данными. Ввести имя пользователя, или оставить его по умолчанию, как было в старой системе. Если введенное имя отсутствует в текущей системе, утилита предложит создать новый аккаунт, соответственно, данные будут перенесены в него. Если такой пользователь уже есть, будет осуществлено объединение резервной копии с имеющейся учетной записью. При создании нового пользователя – выбрать группу: стандартный пользователь, администратор или другую. Следующий шаг с вводом полного имени пользователя, пароля и прочего можно пропустить, нажав на кнопку «Далее». Подождать, пока завершится процесс переноса данных.

По завершении импорта остается только перезапустить компьютер и войти в ту учетную запись, куда были перенесены данные пользователя.