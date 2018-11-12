Total Uninstall — утилита, позволяющая корректно удалять из компьютера игры и программы. Работает на Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 любой разрядности (32 и 64 бит) и распространяется в четырёх редакциях, отличающихся по функционалу:

Standart.

Ultimate.

Professional.

Essential.

После 30 дней бесплатного использования стандартной версии программу придётся удалить или зарегистрировать — ввести лицензионный ключ.

Программа Total Uninstall

Total Uninstall построена по модульной системе — состоит из нескольких частей, отличающихся по функционалу:

Установленные приложения — производит глубокий анализ системы и создаёт журнал с записями, где указаны файлы на диске, ключи в реестре и службы, относящиеся к каждой проинсталлированной на компьютере программе и игре. Поможет избавиться от приложения без встроенного деинсталлятора либо подчистить оставшиеся после его работы записи и файлы.

Отслеженные приложения — перед установкой софта делает снимок системы, затем после неё и сравнивает результат. Сделанные изменения легко откатить без встроенного в утилиту деинсталлятора.

Сборщик мусора — очистит системный диск от временных файлов и логов.

Менеджер автозагрузки — отображает все запускаемые с Windows процессы и задачи планировщика, позволяет управлять ими и добавлять новые.

В зависимости от выбранного модуля элементы панели инструментов будут изменяться.

Функции и возможности Total Uninstall

Приложение умеет правильно удалять установленные на компьютере программы и инсталлировать новые, а также переносить их на другой ПК с сохранением настроек. Для этого необходимо провести глубокое сканирование системы для поиска объектов, касающихся переносимого приложения, и сделать его резервную копию. На новом компьютере восстанавливаем софт из архива.

В отличие от аналогичных деинсталляторов, Total Uninstall отображает дерево каталогов, служб, файлов и ключей, касающихся выбранного продукта, во встроенном проводнике в правом окне, тогда как перечень установленных приложений — в левом. Для быстрого ориентирования в перечне софта утилита оснащена:

быстрым поиском по ключевым словам;

группированием приложений;

несколькими вариантами вида списка;

функцией изменения иконок программ.

Профили

Интерфейс утилиты русифицирован, рассчитан на тонкую настройку пользователем и поддерживает темы оформления. Для каждого модуля отдельно задаются настройки, такие как профили сканирования файловой системы, реестра, программ из списка отслеженных. Для каждого из них задаются условия сканирования, удаления тех или иных объектов и исключения их из поиска.