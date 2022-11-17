TLauncher — это приложение для запуска популярной компьютерной игры Minecraft. Лаунчер Minecraft поддерживает все версии игры, начиная с Alpha и заканчивая Snapshots. Утилита предоставляет игрокам информацию о последних обновления Minecraft, помогает с выбором сервера и установкой модификаций.
Лаунчер совместим с операционной системой Windows (32 и 64 бит). На официальном сайте разработчиков доступна русская версия ПО. Пользователи мобильных устройств могут установить версию TLauncher для смартфонов.
Приложение распространяется на бесплатной основе. Для расширения базового функционала можно приобрести Premium-аккаунт. Стоимость премиума составляет:
- 1 месяц — 199 рублей;
- 3 месяца — 499 рублей;
- 1299 рублей — пожизненная лицензия.
Преимущества Premium-аккаунта:
- Возможность установки HD-скинов для персонажа в Minecraft.
- Высокая скорость загрузки игры.
- Функция отключения рекламы в лаунчере.
- Поддержка плащей для персонажей.
Зачем нужен лаунчер TLauncher для Майнкрафта?
- Выбор сервера
В верхней части интерфейса TLauncher расположено окно с рекомендуемыми серверами для игры. Разработчики лаунчера занимаются отбором лучших серверов и добавляют их в список. Для просмотра большего количества вариантов необходимо нажать на зеленую кнопку «Еще сервера».
- Установка модов
Для установки модов на игру Minecraft необходимо нажать на логотип TL MODS на нижней панели инструментов. Откроется новое окно приложения, в котором расположены мод-паки, моды, ресурс-паки и карты. В этом разделе пользователи могут установить дополнения или новые карты для Minecraft. Для разработчиков модов доступна возможность добавления собственных карт и паков.
- Настройки
После перехода в раздел «Настройки» откроется новое окно приложения на настройки игры Minecraft и лаунчера TLauncher. В настройках игры пользователи могут изменить директорию расположения Minecraft, выбрать другое разрешение экрана, установить количество выделяемой памяти для запуска игры, указать путь к Java.
В настройках TLauncher можно включить или отключить консоль разработчика, отключить функцию анонимной отправки статистики, выбрать качество соединения и язык интерфейса.
Преимущества и недостатки TLauncher
Преимущества:
- возможность установки скинов;
- наличие списка рекомендуемых серверов для игры;
- быстрая установка модов, карт и ресурс-паков.
Недостатки:
- возможность установки HD-скинов только после покупки Premium-аккаунта.