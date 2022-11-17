TLauncher — это приложение для запуска популярной компьютерной игры Minecraft. Лаунчер Minecraft поддерживает все версии игры, начиная с Alpha и заканчивая Snapshots. Утилита предоставляет игрокам информацию о последних обновления Minecraft, помогает с выбором сервера и установкой модификаций.

Лаунчер совместим с операционной системой Windows (32 и 64 бит). На официальном сайте разработчиков доступна русская версия ПО. Пользователи мобильных устройств могут установить версию TLauncher для смартфонов.

Приложение распространяется на бесплатной основе. Для расширения базового функционала можно приобрести Premium-аккаунт. Стоимость премиума составляет:

1 месяц — 199 рублей;

3 месяца — 499 рублей;

1299 рублей — пожизненная лицензия.

Преимущества Premium-аккаунта:

Возможность установки HD-скинов для персонажа в Minecraft. Высокая скорость загрузки игры. Функция отключения рекламы в лаунчере. Поддержка плащей для персонажей.

Зачем нужен лаунчер TLauncher для Майнкрафта?

Выбор сервера

В верхней части интерфейса TLauncher расположено окно с рекомендуемыми серверами для игры. Разработчики лаунчера занимаются отбором лучших серверов и добавляют их в список. Для просмотра большего количества вариантов необходимо нажать на зеленую кнопку «Еще сервера».

Установка модов

Для установки модов на игру Minecraft необходимо нажать на логотип TL MODS на нижней панели инструментов. Откроется новое окно приложения, в котором расположены мод-паки, моды, ресурс-паки и карты. В этом разделе пользователи могут установить дополнения или новые карты для Minecraft. Для разработчиков модов доступна возможность добавления собственных карт и паков.

Настройки

После перехода в раздел «Настройки» откроется новое окно приложения на настройки игры Minecraft и лаунчера TLauncher. В настройках игры пользователи могут изменить директорию расположения Minecraft, выбрать другое разрешение экрана, установить количество выделяемой памяти для запуска игры, указать путь к Java.

В настройках TLauncher можно включить или отключить консоль разработчика, отключить функцию анонимной отправки статистики, выбрать качество соединения и язык интерфейса.

Преимущества и недостатки TLauncher

Преимущества:

возможность установки скинов;

наличие списка рекомендуемых серверов для игры;

быстрая установка модов, карт и ресурс-паков.

Недостатки: