Timer Resolution — программа для настройки разрешения таймера с целью увеличения значения FPS в компьютерных играх. Приложение распространяется бесплатно. Timer Resolution поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Timer Resolution?

Разрешение таймера Windows определяет наименьшую единицу времени, используемую планировщиком пакетов при установке расписания передачи пакетов.

Геймеры могут время от времени сталкиваться с двумя проблемами: одна — задержка (лаги), а вторая — падение FPS. Если задержка в играх имеет место, это означает, что время отрисовки кадра довольно велико, и это приводит к тому, что кадры "дергаются". Геймеры называют данное явление «микро-заиканием». На аппаратном уровне это означает, что графический процессор пропускает кадры, т.к. те были отрендерены слишком поздно, чтобы успеть отобразиться на экране в отведенное количество времени.

Со слов разработчика программы Timer Resolution, это также может происходить потому, что значение разрешения таймера по умолчанию в Windows, составляющее 15,6 миллисекунд, слишком велико. Программа Timer Resolution позволяет увеличить значение FPS в играх путем понижения разрешения таймера Windows до минимального значения в 0,5 миллисекунд.

Как пользоваться программой Timer Resolution?

Утилита Timer Resolution интуитивно понятно в использовании. Программ имеет минималистичный интерфейс, в котором отображается диапазон разрешения таймера Windows (максимально и минимально возможные значения), а также текущее значение таймера. Нажатием кнопки Maximum таймеру присваивается максимальное значение (на практике это означает снижение задержки до минимального уровня). Чтобы вернуться к значению по умолчанию используется кнопка Default. При закрытии программы таймер также возвращается к значению по умолчанию.