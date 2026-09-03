SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Timer Resolution

Timer Resolution

Программа для настройки разрешения таймера Windows

2,5 (26)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.0.0
Скачать 32 KB
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История изменений

Версия 1.0.0

Оценки программы

2,5

26 оценок Оценок пока нет

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