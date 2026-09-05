SoftSalad СОФТСАЛАТ
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ThrottleStop

ThrottleStop

Программа для управления процессорами Intel

3,6 (10)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.7.3
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 9.7.3

Полезные статьи

Что такое троттлинг процессора на ПК и можно ли его отключить?
Что такое троттлинг процессора на ПК и можно ли его отключить?

Оценки программы

3,6

10 оценок Оценок пока нет

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