ThrottleStop — утилита от TechPowerUP, которая используется для управления напряжениями и частотами центральных процессоров от Intel. С помощью утилиты можно отключить троттлинг процессора, активировать режим экономии заряда аккумулятора на ноутбуке.

Также пользователи могут вручную снизить максимальное используемое напряжение CPU. Это необходимо для того, чтобы прожить «жизнь» ноутбука. Есть возможность повышения напряжения процессора — например, при разгоне CPU.

При недостаточном охлаждении ЦП, пользователи могут замедлить частоты — это нужно для того, чтобы избежать возникновения троттлинга. Поддерживается возможность создания нескольких рабочих профилей: например, один для работы с офисными программами, другой — для запуска компьютерных игр.

Пользоваться утилитой ThrottleStop можно бесплатно — достаточно просто загрузить архив с программой с официального сайта. Установка ПО не требуется. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой ThrottleStop?

После запуска программы откроется главное окно утилиты ThrottleStop — здесь расположены основные инструменты для управления процессором. В правой части интерфейса находится раздел с подробной информацией о ЦП: модель, идентификационный номер, текущее напряжение.

Ниже расположен раздел, который отображает показатели с основных датчиков процессора. Здесь пользователи могут посмотреть загруженность каждого ядра процессора (в процентах). Также отслеживается текущая температура процессора — текущая (в строке Temp) и максимальная (в строке Max).

Слева расположены инструменты для управления процессором — разгон, настройка напряжения и мощности. Первый доступный раздел — переключение режимов. По умолчанию выбран профиль «Performance» — он обеспечивает максимальную производительность процессора.

Пользователи могут изменить режим на другой: «Game» — игровой профиль, «Internet» — оптимальный вариант для интернет-серфинга, «Battery» — этот рабочий профиль обеспечивает максимальное время автономной работы батареи ноутбука.

Ниже находится раздел «Settings» — здесь выполняются настройка процессора. Пользователи могут разогнать ЦП: увеличить тактовую частоту чипа, включить или отключить режим «Turbo» (обеспечивает высокую производительность работы процессора), сохранять данные о работе чипа в отдельном файле (сохранение логов). Установленные параметры можно сохранить в профиле — текущем или создать новый.

