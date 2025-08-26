SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Text Generation WebUI

В данном списке представлены программы для замены Text Generation WebUI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Text Generation WebUI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Ollama
Ollama

Версия 0.40.6

Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Koboldcpp
Koboldcpp

Версия 1.123.1

Программа для развертывания языковых моделей на локальном устройстве

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
LM Studio
LM Studio

Версия 0.4.26

Программа для работы с языковыми моделями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Chatbox AI
Chatbox AI

Версия 1.18.2

Программа для работы с различными типами нейросетевых моделей на ПК пользователя.

Оценок пока нет
Jan
Jan

Версия 0.6.10

Программа для локального запуска нейронных сетей.

Оценок пока нет
gpt4all
gpt4all

Версия 3.10.0

Пространство для запуска языковых моделей и работы с ними локально.

Оценок пока нет