SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено

Text Generation WebUI

Программа для локальной работы с нейросетевыми моделями.

3,5 (2)
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Актуальная версия 3.18
Скачать 867 MB
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История изменений

Версия 3.18

Полезные статьи

Как запустить нейросеть на своем ПК с помощью Text Generation WebUI?
Как запустить нейросеть на своем ПК с помощью Text Generation WebUI?

Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

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