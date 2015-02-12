SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TestDisk

В данном списке представлены программы для замены TestDisk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TestDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
DiskCheckup
DiskCheckup

Версия 3.6

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
GetDataBack
GetDataBack

Версия 5.71

Программа для восстановления файлов

Оценок пока нет
DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Macrorit Disk Scanner
Macrorit Disk Scanner

Версия 4.4.0

Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)

Оценок пока нет
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery

Версия 4.0

Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (17)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)