В данном списке представлены программы для замены TestDisk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TestDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TestDisk.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TestDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TestDisk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TestDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 1.55.0.133
Программа для восстановления файлов с жесткого диска
Версия 3.6
Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков
Версия 5.71
Программа для восстановления файлов
Версия 4.0.6
Программа для восстановления данных после удаления и форматирования
Версия 4.4.0
Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 4.0
Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей
Версия 9.2
Программный набор эффективных средств для восстановления данных