Tenorshare Ultdata — программа для восстановления данных с iPhone, iPad и iPod. Приложение предназначено для установки на компьютеры под управлением 32-бит или 64-бит Windows XP, Vista, 7, 8 или 10. Предусмотрена поддержка русского языка.

Основные функции Tenorshare Ultdata

Приложение позволяет восстановить утерянную информацию непосредственно с самого iOS-устройства (из памяти) либо из резервных копий, созданной в iTunes или облачном хранилище iCloud.

Восстановление данных из памяти iOS-устройства. Программа Tenorshare Ultdata поможет восстановить информацию из памяти iOS-гаджета в следующих случаях:

Сообщения, контакты, истории вызовов, фотографий и другие данные были удалены, но не перезаписаны (т.е. пользователь не выполнял новых звонков, не делал новых снимков).

Потеря данных вследствие обновления операционной системы iOS через iTunes (в т.ч. в тех случаях, когда пользователь забыл сделать резервную копию данных).

Дисплей iOS-устройства был поврежден (вплоть до полного выхода из строя), но компьютер по-прежнему распознает его при подключении через USB-кабель.

Потеря данных вследствие Jailbreak (джейлбрейка) и другие случаи.

Независимо от ситуации, восстановление информации при помощи Tenorshare Ultdata происходит в несколько простых действий:

Подключение устройства к компьютеру (если программа распознает гаджет, можно продолжать). Выбор пользователем типов данных для восстановления. Программа позволяет восстановить не только фотографии, SMS-сообщения, видео, но и такие данные как, например, вложения в мессенджеры, истории браузеров, заметки в календарях, пользовательские напоминания и т.д. Поиск утерянных данных (время сканирования зависит от объема памяти). Последний шаг — восстановление информации. Пользователь может восстановить все обнаруженные данные либо сделать это выборочно. Для удобства все найденные файлы сортируются программой по категориям. Перед восстановлением данные можно просматривать.

Восстановление данных из резервной копии iTunes. Довольно удобная функция, позволяющая восстанавливать файлы из локальной (хранящейся на компьютере) резервной копии данных iTunes даже при отсутствии самого iOS-устройства. Функция окажется полезной в следующих ситуациях:

iOS-устройство было утеряно, выведено из строя, не распознается компьютером или приложением iTunes.

Необходимость извлечения данных из резервной копии iTunes без синхронизации с устройством (помогает сохранить данные, которые были удалены из памяти iOS-гаджета, но все еще хранящиеся в резервной копии).

Данная функция еще проще в использовании, чем предыдущая. Пользователю достаточно лишь перейти во вкладку «Восстановить файлы из iTunes» и клинуть по кнопке «Сканировать».

Программа самостоятельно найдет на компьютере существующие резервные копии iTunes, импортирует из них файлы и отобразит их список в удобном для просмотра виде.

Если же приложение не может обнаружить резервную копию iTunes, пользователь может указать путь к ней самостоятельно. Кроме того, в Tenorshare Ultdata предусмотрена функция восстановления самих резервных копий iTunes, позволяющая вернуть даже удаленные iTunes-базы данных (файлы с расширением «.plist»).

Восстановление данных из резервных копий iCloud. Данная функция аналогична предыдущей за исключением того, что данные для восстановления берутся не из локального хранилища iTunes, а из базы данных облачного хранилища iCloud. Использовать функцию также можно без самого iOS-гаджета. Все, что требуется пользователю — выполнить вход в iCloud из самой программы, введя идентификатор Apple и пароль от него.

Программа Tenorshare Ultdata получит доступ к облачному хранилищу, затем выведет список доступных для восстановления файлов, также отсортировав их по категориям.

Режим восстановления операционной системы iOS-гаджета

В качестве приятного бонуса в функционал Tenorshare Ultdata добавлен режим восстановления (ремонта) систем iOS на iPhone, iPad и iPod. Функция позволяет устранить различные неполадки в работе iOS-гаджета (зависание в процессе включения, циклические перезагрузки и т.д.) путем полной переустановки операционной системы. В приложении предусмотрен специальный мастер восстановления устройства, помогающий пользователю выполнить все необходимые действия. Процесс переустановки системы достаточно простой:

На первом этапе пользователю предстоит перевести устройств в режим восстановления (DFU). В программе наглядно представлены инструкции по переводу iOS-гаджетов в DFU-режим.

Далее программа предложит скачивание и сохранение прошивки на компьютере. Если по какой-либо причине это не получается сделать из самого приложения, прошивку можно будет загрузить из браузера, воспользовавшись соответствующей функцией программы.

На последнем этапе остается только указать путь к скачанной прошивке и кликнуть по кнопке «Вперед», все остальное Tenorshare Ultdata выполнит самостоятельно.

Ограничения бесплатной версии

Tenorshare Ultdata — платная программа. В бесплатной версии имеются существенные ограничения функционала: доступна функция сканирования iOS-устройства на предмет утраченных файлов, извлечения резервной копии из iTunes и iCloud, но все это — без возможности восстановления данных.