Tenorshare iCareFone — программа для управления файлами на iOS-устройствах (iPhone, iPad и iPod). Приложение призвано расширить возможности по управлению данными, хранящимися на Apple-гаджетах, с компьютера, предоставляя пользователю удобные инструменты, которые недоступны в iTunes.

Программа Tenorshare iCareFone работает во всех редакциях ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (поддерживаются системы 32-бит и 64-бит). Интерфейс приложения поддерживает русский язык.

Возможности Tenorshare iCareFone

Tenorshare iCareFone предоставляет все возможности стандартного приложения iTunes, а также имеет множество собственных уникальных функций по менеджменту файлов:

Обмен медиаданными между iOS-устройством и iTunes. В данном режиме работы Tenorshare iCareFone позволяет быстро перемещать медиа-файлы с Apple-гаджета в локальную (сохраненную на компьютере) базу iTunes и в обратном направлении. Здесь пользователю доступно 3 функции управления данными:

Перенос мультимедиа с устройства в базу iTunes. Программа позволяет перенести все либо определенные пользователем типы медиаданных — музыка, видео, подкасты, аудиокниги, ТВ-шоу и т.д. Перенос мультимедиа из iTunes в устройство. Функция работает так же, как в предыдущем случае, но в обратном направлении. Экспорт фотографий из устройства на компьютер в один клик мышью. Программа Tenorshare iCareFone делает процесс копирования всех фото на жесткий диск ПК очень легким — пользователю достаточно лишь указать папку назначения, куда будут скопированы все фотографии.

Управление музыкой. При помощи Tenorshare iCareFone пользователь сможет легко и быстро перемещать музыкальные композиции, как на iOS-устройство, так и с него на компьютер. Программа отображает все хранящиеся в памяти гаджета музыкальные файлы, предварительно отсортировав их по созданным самим пользователем плейлистам.

Управление музыкой осуществляется так же просто, как это делается на компьютере. Пользователь может в несколько кликов скопировать файлы на компьютер либо записать их на устройство, поместив в нужный плейлист. Имеется возможность удаления файлов с гаджета.

Как и в iTunes, в Tenorshare iCareFone предусмотрен встроенный плеер, позволяющий проигрывать музыкальные композиции напрямую с устройства.

Управление фотографиями. Данная функция предоставляет те же возможности по управлению данными, что и в предыдущем случае, только вместо музыки пользователь управляет фотографиями. Здесь имеется одна интересная особенность функции по экспорту фото на компьютер. Перейдя в настройки экспорта, пользователь может выбрать следующие опции:

Установить требуемый формат сохранения фото на компьютере (JPG или HEIC).

Установить формат сохранения фото, отснятые при помощи функции Live Photos: либо экспорт вида «JPG+MOV/HIEC+MOV», т.е. вместе с сопутствующим видео, либо только экспорт фотографий.

Установить формат экспорта видео, сделанного при помощи Live Photos (H.264 или HEVC/H.265).

Также Tenorshare iCareFone позволяет экспортировать на компьютер целые альбомы с фотографиями либо создавать их на устройстве для последующего наполнения любыми изображениями.

Управление видео. Пользователю доступны следующие операции по управлению видео-файлами:

Импорт на устройство.

Экспорт на компьютер с устройства.

Удаление видео из памяти устройства.

Все действия над видео осуществляются так же легко, как если бы управление ими производилось в стандартном «Проводнике Windows».

Управление контактами. В Tenorshare iCareFone доступен весь функционал управления контактами, который имеется в самих iOS-устройствах:

Создание контактов с возможностью заполнения всех стандартных полей.

Импортирование контактов с компьютера на устройство из ранее сохраненных или созданных в других программах файлов vCard и CSV.

Экспорт контактов в CSV и vCard-файлы (можно перенести всю книгу с контактами либо выборочно).

Редактирование контактов (все поля).

Выборочное удаление.

И удаление/объединение дублирующихся контактов.

Создание резервных копий и восстановление данных. Из программы Tenorshare iCareFone пользователь сможет сделать резервную копию всех либо определенных типов данных, хранящихся на iOS-устройстве — медиафайлы (фото, видео и др.), личные данные (контакты, заметки, напоминания и т.д.) и данные приложений (в основном вложения в мессенджеры).

Создаваемые подобным образом резервные копии, могут в дальнейшем использоваться для восстановления данных на iOS-девайсе, для чего в Tenorshare iCareFone предусмотрена соответствующая функция.

Восстановление прошивок iOS-гаджетов

Если по каким-либо причинам (например, зависание при включении или самопроизвольное выключение во время работы) iOS-устройство нуждается в переустановке системы, это можно сделать из программы Tenorshare iCareFone, для чего достаточно выполнить три простых шага:

Запустить функцию восстановления прошивки. Указать путь к местоположению прошивки на диске (если файл с прошивкой отсутствует, ее можно скачать из самой программы). Выполнить восстановление, нажав соответствующую кнопку.

Данный способ позволит прошить устройство без потери данных. Но в некоторых случаях восстановление стандартным способом оказывается невозможным. В этих случаях Tenorshare iCareFone предложит запустить расширенный режим восстановления, предполагающий перевод дейвайса в DFU-режим (все необходимые действия, которые предстоит выполнить пользователю, программа отобразит на экране).

Ограничения бесплатной версии

Tenorshare iCareFone является платным ПО. В бесплатной ознакомительной версии пользователь сможет перенести на/с устройства не более 10 объектов, создать резервную копию данных, но без возможности восстановления. Также отсутствует возможность восстановления прошивки.