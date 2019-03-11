Tenorshare iCareFone — программа для управления файлами на iOS-устройствах (iPhone, iPad и iPod). Приложение призвано расширить возможности по управлению данными, хранящимися на Apple-гаджетах, с компьютера, предоставляя пользователю удобные инструменты, которые недоступны в iTunes.
Программа Tenorshare iCareFone работает во всех редакциях ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (поддерживаются системы 32-бит и 64-бит). Интерфейс приложения поддерживает русский язык.
Возможности Tenorshare iCareFone
Tenorshare iCareFone предоставляет все возможности стандартного приложения iTunes, а также имеет множество собственных уникальных функций по менеджменту файлов:
Обмен медиаданными между iOS-устройством и iTunes. В данном режиме работы Tenorshare iCareFone позволяет быстро перемещать медиа-файлы с Apple-гаджета в локальную (сохраненную на компьютере) базу iTunes и в обратном направлении. Здесь пользователю доступно 3 функции управления данными:
- Перенос мультимедиа с устройства в базу iTunes. Программа позволяет перенести все либо определенные пользователем типы медиаданных — музыка, видео, подкасты, аудиокниги, ТВ-шоу и т.д.
- Перенос мультимедиа из iTunes в устройство. Функция работает так же, как в предыдущем случае, но в обратном направлении.
- Экспорт фотографий из устройства на компьютер в один клик мышью. Программа Tenorshare iCareFone делает процесс копирования всех фото на жесткий диск ПК очень легким — пользователю достаточно лишь указать папку назначения, куда будут скопированы все фотографии.
Управление музыкой. При помощи Tenorshare iCareFone пользователь сможет легко и быстро перемещать музыкальные композиции, как на iOS-устройство, так и с него на компьютер. Программа отображает все хранящиеся в памяти гаджета музыкальные файлы, предварительно отсортировав их по созданным самим пользователем плейлистам.
Управление музыкой осуществляется так же просто, как это делается на компьютере. Пользователь может в несколько кликов скопировать файлы на компьютер либо записать их на устройство, поместив в нужный плейлист. Имеется возможность удаления файлов с гаджета.
Как и в iTunes, в Tenorshare iCareFone предусмотрен встроенный плеер, позволяющий проигрывать музыкальные композиции напрямую с устройства.
Управление фотографиями. Данная функция предоставляет те же возможности по управлению данными, что и в предыдущем случае, только вместо музыки пользователь управляет фотографиями. Здесь имеется одна интересная особенность функции по экспорту фото на компьютер. Перейдя в настройки экспорта, пользователь может выбрать следующие опции:
- Установить требуемый формат сохранения фото на компьютере (JPG или HEIC).
- Установить формат сохранения фото, отснятые при помощи функции Live Photos: либо экспорт вида «JPG+MOV/HIEC+MOV», т.е. вместе с сопутствующим видео, либо только экспорт фотографий.
- Установить формат экспорта видео, сделанного при помощи Live Photos (H.264 или HEVC/H.265).
Также Tenorshare iCareFone позволяет экспортировать на компьютер целые альбомы с фотографиями либо создавать их на устройстве для последующего наполнения любыми изображениями.
Управление видео. Пользователю доступны следующие операции по управлению видео-файлами:
- Импорт на устройство.
- Экспорт на компьютер с устройства.
- Удаление видео из памяти устройства.
Все действия над видео осуществляются так же легко, как если бы управление ими производилось в стандартном «Проводнике Windows».
Управление контактами. В Tenorshare iCareFone доступен весь функционал управления контактами, который имеется в самих iOS-устройствах:
- Создание контактов с возможностью заполнения всех стандартных полей.
- Импортирование контактов с компьютера на устройство из ранее сохраненных или созданных в других программах файлов vCard и CSV.
- Экспорт контактов в CSV и vCard-файлы (можно перенести всю книгу с контактами либо выборочно).
- Редактирование контактов (все поля).
- Выборочное удаление.
- И удаление/объединение дублирующихся контактов.
Создание резервных копий и восстановление данных. Из программы Tenorshare iCareFone пользователь сможет сделать резервную копию всех либо определенных типов данных, хранящихся на iOS-устройстве — медиафайлы (фото, видео и др.), личные данные (контакты, заметки, напоминания и т.д.) и данные приложений (в основном вложения в мессенджеры).
Создаваемые подобным образом резервные копии, могут в дальнейшем использоваться для восстановления данных на iOS-девайсе, для чего в Tenorshare iCareFone предусмотрена соответствующая функция.
Восстановление прошивок iOS-гаджетов
Если по каким-либо причинам (например, зависание при включении или самопроизвольное выключение во время работы) iOS-устройство нуждается в переустановке системы, это можно сделать из программы Tenorshare iCareFone, для чего достаточно выполнить три простых шага:
- Запустить функцию восстановления прошивки.
- Указать путь к местоположению прошивки на диске (если файл с прошивкой отсутствует, ее можно скачать из самой программы).
- Выполнить восстановление, нажав соответствующую кнопку.
Данный способ позволит прошить устройство без потери данных. Но в некоторых случаях восстановление стандартным способом оказывается невозможным. В этих случаях Tenorshare iCareFone предложит запустить расширенный режим восстановления, предполагающий перевод дейвайса в DFU-режим (все необходимые действия, которые предстоит выполнить пользователю, программа отобразит на экране).
Ограничения бесплатной версии
Tenorshare iCareFone является платным ПО. В бесплатной ознакомительной версии пользователь сможет перенести на/с устройства не более 10 объектов, создать резервную копию данных, но без возможности восстановления. Также отсутствует возможность восстановления прошивки.