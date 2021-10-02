Tenorshare 4MeKey — программа для снятия блокировки активации iCloud с iPhone/iPad/iPod (разблокировки Apple ID без использования пароля) с возможностью отключения защитной функции «Найти iPhone» («Локатор»). Это платное приложение для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (32/64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Скачать Tenorshare 4MeKey можно на официальном сайте.

Зачем нужна программа Tenorshare 4MeKey?

Программа Tenorshare 4MeKey предназначена, главным образом, для обхода блокировки активации iCloud, которая не позволяет использовать Apple-смартфон/планшет/плеер без ввода Apple ID и пароля от учетной записи. Это также означает, что при помощи этой утилиты можно отключить функцию обнаружения потерянного/украденного аппарата «Локатор» (ранее именовалась как «Найти iPhone») и удалить его привязку к Apple ID. При успешном обходе блокировки пользователь сможет войти в систему с новым Apple ID.

На момент написания обзора приложение Tenorshare 4MeKey способна была осуществлять обход блокировки активации iCloud на следующих Apple-девайсах (во всех случаях под управлением iOS 12/13/14):

iPod Touch.

iPhone 5S, 6/6S/6S Plus, 7/7 Plus, 8/8 Plus и X.

iPad 5th, 6th, 7th gen (5/6/7 поколения).

iPad mini 2/3/4.

iPad Air и iPad Air 2.

iPad Pro 1st Generation (1-го поколения) и iPad Pro 2nd Generation (2-го поколения) с 12,9-дюймовым дисплеем.

iPad Pro 7 и 10.5 (9,7 и 10,5-дюймовый дисплей).

Процедура отключения функции «Локатор»/«Найти iPhone» применима только к смартфонам iPhone 6S — IPhone X под управлением iOS 13-14.

Что нужно хнать перед использованием Tenorshare 4MeKey?

Перед запуском процедуры обхода блокировки активации iCloud следует иметь в виду, что над устройством будет произведена операция Jailbreak (джейлбрейк), что фактически означает взлом аппарата (операционной системы iOS). В некоторых случаях это может привести к полному выходу устройства из строя (есть риск получения «кирпича», но это довольно редкое и, как правило, обратимое последствие).

Также процедура Jailbreak 100%-но приведет к потере некоторой функциональности аппарата, а именно:

В случае со смартфонами iPhone: невозможность выполнения и приема звонков, а также использования сотовых данных для выхода в интернет (другими словами iPhone превратится в iPod Touch).

В случае с планшетами iPad: невозможность использования мобильной сети для выхода в интернет (к Wi-Fi это не относится).

Все поддерживаемые программой Apple-девайсы после снятия блокировки не смогут использовать облачное хранилище iCloud для хранения в нем файлов и данных приложений.

Если уже после снятия блокировки сбросить настройки устройства до заводских значений или перепрошить его, то он вновь заблокируется (но его можно будет разблокировать повторно при помощи Tenorshare 4MeKey).

Повторная блокировка также произойдет в случае, если добавить учетную запись iCloud в соответствующем разделе настроек аппарата (чтобы скачивать приложения и мультимедиа из App Store и iTunes достаточно входить в свой аккаунт через них).

Кроме Jailbreak на момент написания статьи не существовало альтернативного способа обхода блокировки активации iCloud (за исключением обращения в сервисный центр Apple с чеком на покупку устройства и его паспортом или восстановления Apple ID и пароля при помощи бывшего владельца). Однако без снятия блокировки аппарат все равно бесполезен.

Как пользоваться программой Tenorshare 4MeKey?

Одно из главных преимуществ программы Tenorshare 4MeKey — простота использования. От пользователя только требуется выбрать в главном окне программы одну из трех доступных функций, а затем следовать инструкциям на экране. Весь процесс осуществляется в несколько шагов:

Подключаем устройство к компьютеру через USB-кабель. Если программе Tenorshare 4MeKey не удается определить подключенный к ПК Apple-гаджет, попробуйте переустановить драйвер устройства (полностью удалите и повторно установите iTunes).

Выбираем нужную функцию: «Обход блокировки активации iCloud», «Удаление Apple ID» или «Отключение функции "Найти iPhone"».

Первым делом программа запустит процедуру Jailbreak, что займет несколько минут.

По завершению Jailbreak утилита Tenorshare 4MeKey приступит к снятию блокировки. Фактически, программа на этом шаге переустанавливает прошивку.

Готово.

Используйте Tenorshare 4MeKey на свой страх и риск. Если устройство было приобретено с рук, лучше попробуйте связаться с бывшим владельцем, чтобы узнать у него Apple ID и пароль от iCloud, войдите в систему и смените данные авторизации. Если аппарат был приобретен вами, а на руках осталась документация и, главное, чек на его покупку, то обойти блокировку можно будет в сервисном центре Apple. При отсутствии сервисного центра в городе, свяжитесь со службой поддержки через интернет. Но так будет сложнее доказать, что владельцем гаджета являетесь именно вы.