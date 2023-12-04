TCPView — одна из лучших программ по обеспечению безопасности компьютера. Несмотря на обилие полезных опций, утилита занимает минимальное количество места в памяти устройства. Приложение является полностью бесплатным и простым в использовании и функционирует на английском и русском языках.

TPCView не требует непосредственной установки на компьютер и имеет официальную лицензионную документацию на сайте разработчика с одноименным названием.

Функции программы TCPView

Основная опция TCPView — отслеживание сетевой активности на ПК. По запросу пользователя программное обеспечение отображает полный список программ и отдельных устройств, уже подключившихся или только ожидающих соединения с компьютером, а также проверяет статус этого соединения и его конечную точку.

Исходя из этих данных можно с легкостью определить, прослушивают ли определенные приложения соединения и при необходимости отключить их, исключив угрозу безопасности.

Удаленные хосты также могут служить своеобразной связующей между устройством и вирусами, ищущими лазейки для подключения. При помощи TCPView также можно обнаружить и стереть вредоносные ПО.

Помимо скрининга файлов, находящихся непосредственно в памяти компьютера, приложение также проверяет все интернет-соединения на предмет угрозы и докладывает о них в систематизированном отчете, при необходимости перебивая их.

Стоит отметить, что представленная в TCPView информация всегда актуальна — она обновляется каждую секунду по умолчанию. Однако пользователь может вручную изменить параметр частоты на больший или меньший в настройках программы.

Как пользоваться программой TCPView?

После запуска приложения отобразится панель со списком UDP- и TCP-точек, преобразованных в IP-адреса. Внимание следует обратить на точки протоколов — они показывают статус имеющихся соединений. Если точка подсвечивается красным цветом, то узел удален. Если зеленым, то узлы находятся в статусе конечных. Если жёлтым, то интернет-узел находится в процессе перехода в следующее состояние.

Все существующие подключения можно просмотреть во вкладке под названием "Established". Если какое-либо соединение необходимо остановить, следует перейти на путь "Файл" - "Закрыть" или задать команду через главное меню.