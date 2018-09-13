SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Таймер выключения

В данном списке представлены программы для замены Таймер выключения. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Таймер выключения, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Power Off
Power Off

Версия 6.4

Выключение компьютера по таймеру

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)