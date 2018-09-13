Таймер выключения — небольшая бесплатная утилита, позволяющая выполнять ряд действий над компьютером в указанное пользователем время либо по прошествии заданного времени. Программа полностью переведена на русский язык, работает в любых версиях ОС Windows, начиная с XP, поддерживает системы разрядностью 32-бит и 64-бит.
Функции программы Таймер выключения
Утилита "Таймер выключения" служит только одной цели — выполнение заданной пользователем команды в определенное время. На момент написания обзора программа имела следующий набор функций:
- Выключение компьютера.
- Перезагрузка компьютера.
- Гибернация.
- Спящий режим.
- Блокировка/выход из системы, т.е. выход из системы на начальный экран выбора пользователя Windows.
- Отключение монитора.
- Отключение звука на компьютере.
- Отключение клавиатуры и мыши.
- И отключение интернета (сетевого соединения, отвечающего за выход во внешнюю сеть).
Таким образом, приложение Таймер выключения может использоваться далеко не только для завершения работы компьютера.
Режимы работы программы Таймер выключения
Всего в программе предусмотрено 4 режима работы:
- Режим таймера, в котором выбранное пользователем действие выполняется через установленный промежуток времени.
- Режим "будильника", т.е. выполнение действия по наступлению заданного времени суток.
- Режим «При бездействии пользователя» — выбранное действие выполняется при простое компьютера (пользователь не использует мышь, клавиатуру и любое другое устройство, не проигрывается видео или аудио и т.д.) в течение заданного времени.
- Режим «После закрытия программы» — действие при завершении работы или закрытия окна выбранной пользователем программы (список доступных приложений для отслеживания отображается в соответствующем меню утилиты).
В настройках утилиты Таймер выключения можно обнаружить несколько вспомогательных функций:
- Внесение программы в список автозагрузки Windows.
- Автоматическое включение таймера (или другого режима работы) сразу после запуска утилиты.
- Возможность задания пароля для управления утилитой (если установлен, без ввода пароля нельзя будет отменить выбранное действие, войти в меню настроек программы или закрыть ее).
- Возможность включения/выключения окна задержки выполнения действия (если включено, то перед выполнением действия откроется диалоговое окно, в котором можно будет отменить команду).
- Смена оформления интерфейса — темный или светлый цвет.
Таким образом, утилиту Таймер выключения можно назвать полнофункциональной заменой стандартных инструментов Windows по выключению ПК или выполнению каких-либо несложных действий.