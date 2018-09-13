Таймер выключения — небольшая бесплатная утилита, позволяющая выполнять ряд действий над компьютером в указанное пользователем время либо по прошествии заданного времени. Программа полностью переведена на русский язык, работает в любых версиях ОС Windows, начиная с XP, поддерживает системы разрядностью 32-бит и 64-бит.

Функции программы Таймер выключения

Утилита "Таймер выключения" служит только одной цели — выполнение заданной пользователем команды в определенное время. На момент написания обзора программа имела следующий набор функций:

Выключение компьютера.

Перезагрузка компьютера.

Гибернация.

Спящий режим.

Блокировка/выход из системы, т.е. выход из системы на начальный экран выбора пользователя Windows.

Отключение монитора.

Отключение звука на компьютере.

Отключение клавиатуры и мыши.

И отключение интернета (сетевого соединения, отвечающего за выход во внешнюю сеть).

Таким образом, приложение Таймер выключения может использоваться далеко не только для завершения работы компьютера.

Режимы работы программы Таймер выключения

Всего в программе предусмотрено 4 режима работы:

Режим таймера, в котором выбранное пользователем действие выполняется через установленный промежуток времени. Режим "будильника", т.е. выполнение действия по наступлению заданного времени суток. Режим «При бездействии пользователя» — выбранное действие выполняется при простое компьютера (пользователь не использует мышь, клавиатуру и любое другое устройство, не проигрывается видео или аудио и т.д.) в течение заданного времени. Режим «После закрытия программы» — действие при завершении работы или закрытия окна выбранной пользователем программы (список доступных приложений для отслеживания отображается в соответствующем меню утилиты).

В настройках утилиты Таймер выключения можно обнаружить несколько вспомогательных функций:

Внесение программы в список автозагрузки Windows.

Автоматическое включение таймера (или другого режима работы) сразу после запуска утилиты.

Возможность задания пароля для управления утилитой (если установлен, без ввода пароля нельзя будет отменить выбранное действие, войти в меню настроек программы или закрыть ее).

Возможность включения/выключения окна задержки выполнения действия (если включено, то перед выполнением действия откроется диалоговое окно, в котором можно будет отменить команду).

Смена оформления интерфейса — темный или светлый цвет.

Таким образом, утилиту Таймер выключения можно назвать полнофункциональной заменой стандартных инструментов Windows по выключению ПК или выполнению каких-либо несложных действий.