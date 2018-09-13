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Таймер выключения

Таймер выключения

Программа для выключения и выполнения ряда других действий над компьютером в указанное время

2,5 (19)
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Актуальная версия 2.8
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 2.8

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Программы-таймеры для выключения компьютера
Программы-таймеры для выключения компьютера

Оценки программы

2,5

19 оценок Оценок пока нет

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