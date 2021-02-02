В данном списке представлены программы для замены System Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены System Scanner.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены System Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия 8.54
Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 4.6.6
Программа для разгона видеокарт
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК