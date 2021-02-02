SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги System Scanner

В данном списке представлены программы для замены System Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
HWINFO64
HWINFO64

Версия 8.54

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)