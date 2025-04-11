System Scanner — программа, позволяющая узнать информацию о персональном компьютере пользователя.

Программа является бесплатной, поддерживает русский и английский языки, а также работает с ОС Windows 7 и выше, включая x32 и x64 версии.

Зачем нужна программа System Scanner

System Scanner позволяет пользователям узнать, какие комплектующие установлены в ПК, а также получить дополнительную информацию о них. Эти данные будут полезны:

Обычным пользователям ПК. Информация о материнской плате, процессоре и прочих комплектующих пригодится как для замены комплектующих, которые вышли из строя, так и для апгрейда своего ПК

Работникам сервисных центров. С помощью System Scanner можно выяснить, какие комплектующие установлены в ПК для их замены или ремонта.

Энтузиастам. Программу можно использовать как для проверки установленных комплектующих, так и для отслеживания нагрузки на некоторые части ПК с помощью удобных встроенных виджетов.

В System Scanner присутствует встроенный скринсейвер. Данная функция позволяет менять выводимое изображение, помогая избежать выгорание экрана. Ранее скринсейвер был актуален для старых ЭЛТ-мониторов, сейчас же его использование может послужить лишь способом разнообразить внешний вид операционной системы. Даже для некоторых видов матрицы такой софт должен работать с достаточно низким интервалом. System Scanner предоставляет возможности настройки интервала отображения защитника экрана, что может быть полезно обладателям мониторов с OLED-матрицей.

Функции и возможности System Scanner

Программа предоставляет пользователю разнообразную информацию о системе, удобно разделенную по категориям:

Резюме — общая информация о системе. Включает версию ОС, модель процессора, тип и частоту памяти, а также данные о видеокарте. Иногда System Scanner не может распознать видеокарту и выдает информацию о встроенном видеоядре.

Программы — информация об установленной ОС. Кроме названия и разрядности операционной системы, System Scanner показывает дату установки, номер сборки, а также ID продукта.

Процессор — информация о процессоре. Наименование, количество ядер и потоков, максимальная частота, кэш всех уровней, а также использование процессора в виде графика и процентов закроет потребности даже самых искушенных пользователей ПК.

Память — информация об ОЗУ. Показывает размер, тип памяти, а также форм-фактор. Данная категория ничем примечательным не выделяется, кроме, пожалуй, еще одного встроенного виджета, который отображает загрузку памяти в реальном времени.

Видеокарта — информация о видеоядре и мониторе. Не всегда распознает установленную видеокарту, показывая данные о видеоядре в процессоре при его наличии. Информация о мониторе включает в себя разрешение, частоту, а также глубину цвета. Виджет отображает загрузку графического процессора, но если видеокарта не обнаружена, он становится бесполезным.

Материнская плата — информация о материнской плате и установленном BIOS. О материнской плате информации немного: модель и производитель. Что касается BIOS, предоставляется вся необходимая информация о производителе, версии и дате.

Накопитель — информация об установленных накопителях. В выпадающем списке можно выбрать накопитель, установленный в ПК. System Scanner покажет модель накопителя, его объем, а также статус. Виджет отображает информацию об использовании выбранного накопителя.

Сеть — информация о сети. В выпадающем списке можно выбрать адаптер сети и получить о нем данные: описание, MAC-адрес, IP, маску подсети и шлюз, а также пропускную способность. Виджет показывает нагрузку на сеть.

Аудио — информация об устройствах ввода/вывода звука. Так же, как и в предыдущей категории, присутствует выпадающий список, из которого можно выбрать интерфейс. System Scanner покажет производителя интерфейса, а также подключенные через него устройства ввода и вывода звука. Виджет отображает пиковый уровень звука.

Обширная информация о ПК, полезные виджеты с несколькими вариантами отображения различных данных и встроенным скринсейвером — основные возможности программы System Scanner. Данный софт будет полезен как обычным пользователям, так и людям, работающим в сфере ремонта ПК и ноутбуков.