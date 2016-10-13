SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги System Information Viewer (SIV)

В данном списке представлены программы для замены System Information Viewer (SIV). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Information Viewer (SIV), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
Core Temp
Core Temp

Версия 1.21

Программа для мониторинга параметров работы процессора

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
HWINFO64
HWINFO64

Версия 8.54

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
GPUShark
GPUShark

Версия 0.31.0.0

Программа для сбора технических сведений о видеокарте

Оценок пока нет
System Monitor II
System Monitor II

Версия 30.0

Получение информации о системе

Оценок пока нет
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
CPUFSB
CPUFSB

Версия 2.2.18

Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)