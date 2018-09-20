SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги System Explorer

В данном списке представлены программы для замены System Explorer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Explorer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Process Explorer
Process Explorer

Версия 17.09

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (6)
HARDiNFO
HARDiNFO

Версия 8.0

Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
AnVir Task Manager
AnVir Task Manager

Версия 9.2.3

Программа для управления запущенными процессами

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)