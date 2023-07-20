Sysinternals Suite — пакет из более чем 70 утилит для операционных систем Windows XP и выше (32 и 64 бит). Многие из программ не имеют графического пользовательского интерфейса, и предназначены для работы через командную строку. Все входящие в Sysinternals Suite утилиты распространяются бесплатно.

Зачем нужна программа Sysinternals Suite?

В состав Sysinternals Suite включены утилиты для:

Работы с файлами и дисками.

Мониторинга запущенных процессов и получения исчерпывающих сведений о них

Мониторинга изменений в файловой системе и реестре.

Контроля и обеспечения безопасности.

Сбора информации о компьютере и операционной системе.

Мониторинга сетевой активности, управления сетевыми параметрами системы и выполнения других задач.

Функции программы Sysinternals Suite

Полный обзор функциональных возможностей входящих в пакет Sysinternals Suite программ займет, наверное, с десяток страниц, если не больше. Поэтому рассмотрим лишь небольшую их часть.

Утилиты для работы с файлами и дисками

В эту категории относятся такие программы, как:

Отображает действующие права указанных пользователей Windows со списком папок, файлов и ключей реестра, к которым у них есть доступ.

Средство для дефрагментации отдельных файлов.

Программа для получения информации о локальных дисках, а также для определения томов, расширенных на несколько дисков.

Утилита мониторинга активности жесткого диска. При сворачивании в трей может служить для оповещения пользователя о новых событиях, связанных с использованием дисков.

Утилита для построения «картографии» жесткого диска, позволяющая просмотреть точное расположение файлов на секторах устройства.

Утилита для просмотра подробной информации о томах NTFS, включая размер и расположение главной файловой таблицы (MFT) и MFT-зоны, а также размеры файлов, содержащие метаданные NTFS.

Программа для безвозвратного удаления файлов, в т.ч. тех, что были удалены обычным способом, но по-прежнему хранящихся на диске.

Сканирование общедоступных сетевых ресурсов (файлов, папок) и просмотр их настроек безопасности.

Утилита для изменения идентификатора тома для FAT/NTFS-дисков.

Сетевые утилиты

В эту категорию входят утилиты:

AD Explorer. Утилита для просмотра и редактирования «Active Directory» (AD) — службы каталогов Microsoft.

AD Insight. Инструмент мониторинга в реальном времени LDAP (облегченного протокола доступа к каталогам), предназначенный для устранения неполадок клиентских приложений Active Directory.

Утилита для восстановления ранее удаленных объектов Active Directory.

Отображает именованные каналы (Pipe) системы, включая максимальное количество экземпляров и активных экземпляров для каждого канала.

Средство оценки производительности сети.

Утилита для отображения и мониторинга активных сетевых TCP-сокетов.

Средство просмотра информации о введенном сетевом адресе/доменном имени.

Утилиты для мониторинга

Сюда относятся:

Программа для просмотра списка автозагрузки, включая ветви реестра, в которых могут содержаться записи об автоматически загружаемых приложениях, выполняющихся при старте системы задачах и т.д.

Process Monitor. Мониторинг файловой системы, реестра, процессов, потоков и DLL в режиме реального времени.

Process Explorer. Более мощный аналог стандартного приложения «Диспетчер задач», позволяющий просматривать используемые всеми запущенными процессами файлы, ветви реестра, DLL-библиотеки и многие другие ресурсы.

Утилита для запуска процессов удаленно.

Просмотр и управление службами Windows.

Программа, позволяющая запускать приложения от имени других пользователей одной и той же системы.

Программа для получения подробной информации об использовании физической и виртуальной памяти. Обеспечивает, в т.ч., возможностью просмотра конкретных адресов для всех категорий используемой системой памяти: ОЗУ, видеопамять, динамически расширяемая память (heap), стек и т.д.

Программы для контроля и обеспечения безопасности

В состав Sysinternals Suite входят программы, связанные с обеспечением безопасности компьютера и/или помогающие выявлять различные неисправности. К ним относятся, например:

Программа позволяет определить все учетные записи, с которых был выполнен вход в систему в данный момент времени.

Утилита для мониторинга за действия всех пользователей, использующих компьютер, в т.ч. удаленно.

Позволяет просматривать локально или удаленно системные логи Windows.

Rootkit Revealer. Эффективное средство борьбы с вирусами-руткитами, открывающими злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру.

Программы для сбора информации о компьютере и операционной системе

В этой категории: