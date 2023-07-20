Sysinternals Suite — пакет из более чем 70 утилит для операционных систем Windows XP и выше (32 и 64 бит). Многие из программ не имеют графического пользовательского интерфейса, и предназначены для работы через командную строку. Все входящие в Sysinternals Suite утилиты распространяются бесплатно.
Зачем нужна программа Sysinternals Suite?
В состав Sysinternals Suite включены утилиты для:
- Работы с файлами и дисками.
- Мониторинга запущенных процессов и получения исчерпывающих сведений о них
- Мониторинга изменений в файловой системе и реестре.
- Контроля и обеспечения безопасности.
- Сбора информации о компьютере и операционной системе.
- Мониторинга сетевой активности, управления сетевыми параметрами системы и выполнения других задач.
Функции программы Sysinternals Suite
Полный обзор функциональных возможностей входящих в пакет Sysinternals Suite программ займет, наверное, с десяток страниц, если не больше. Поэтому рассмотрим лишь небольшую их часть.
Утилиты для работы с файлами и дисками
В эту категории относятся такие программы, как:
- Отображает действующие права указанных пользователей Windows со списком папок, файлов и ключей реестра, к которым у них есть доступ.
- Средство для дефрагментации отдельных файлов.
- Программа для получения информации о локальных дисках, а также для определения томов, расширенных на несколько дисков.
- Утилита мониторинга активности жесткого диска. При сворачивании в трей может служить для оповещения пользователя о новых событиях, связанных с использованием дисков.
- Утилита для построения «картографии» жесткого диска, позволяющая просмотреть точное расположение файлов на секторах устройства.
- Утилита для просмотра подробной информации о томах NTFS, включая размер и расположение главной файловой таблицы (MFT) и MFT-зоны, а также размеры файлов, содержащие метаданные NTFS.
- Программа для безвозвратного удаления файлов, в т.ч. тех, что были удалены обычным способом, но по-прежнему хранящихся на диске.
- Сканирование общедоступных сетевых ресурсов (файлов, папок) и просмотр их настроек безопасности.
- Утилита для изменения идентификатора тома для FAT/NTFS-дисков.
Сетевые утилиты
В эту категорию входят утилиты:
- AD Explorer. Утилита для просмотра и редактирования «Active Directory» (AD) — службы каталогов Microsoft.
- AD Insight. Инструмент мониторинга в реальном времени LDAP (облегченного протокола доступа к каталогам), предназначенный для устранения неполадок клиентских приложений Active Directory.
- Утилита для восстановления ранее удаленных объектов Active Directory.
- Отображает именованные каналы (Pipe) системы, включая максимальное количество экземпляров и активных экземпляров для каждого канала.
- Средство оценки производительности сети.
- Утилита для отображения и мониторинга активных сетевых TCP-сокетов.
- Средство просмотра информации о введенном сетевом адресе/доменном имени.
Утилиты для мониторинга
Сюда относятся:
- Программа для просмотра списка автозагрузки, включая ветви реестра, в которых могут содержаться записи об автоматически загружаемых приложениях, выполняющихся при старте системы задачах и т.д.
- Process Monitor. Мониторинг файловой системы, реестра, процессов, потоков и DLL в режиме реального времени.
- Process Explorer. Более мощный аналог стандартного приложения «Диспетчер задач», позволяющий просматривать используемые всеми запущенными процессами файлы, ветви реестра, DLL-библиотеки и многие другие ресурсы.
- Утилита для запуска процессов удаленно.
- Просмотр и управление службами Windows.
- Программа, позволяющая запускать приложения от имени других пользователей одной и той же системы.
- Программа для получения подробной информации об использовании физической и виртуальной памяти. Обеспечивает, в т.ч., возможностью просмотра конкретных адресов для всех категорий используемой системой памяти: ОЗУ, видеопамять, динамически расширяемая память (heap), стек и т.д.
Программы для контроля и обеспечения безопасности
В состав Sysinternals Suite входят программы, связанные с обеспечением безопасности компьютера и/или помогающие выявлять различные неисправности. К ним относятся, например:
- Программа позволяет определить все учетные записи, с которых был выполнен вход в систему в данный момент времени.
- Утилита для мониторинга за действия всех пользователей, использующих компьютер, в т.ч. удаленно.
- Позволяет просматривать локально или удаленно системные логи Windows.
- Rootkit Revealer. Эффективное средство борьбы с вирусами-руткитами, открывающими злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру.
Программы для сбора информации о компьютере и операционной системе
В этой категории:
- Утилита помогает определить, к какому физическому процессу привязан логический процесс, получить данные об узле NUMA и сокете, в котором он находится, а также размер кэша каждого из логических процессов.
- Средство просмотра очередности загрузки драйверов устройств в системах WinNT/2K.
- Утилита, отображающая такую информацию об ОС Windows и компьютере, как версия и номер сборки ядра, тип/редакция ОС, расположение системного каталога, количество используемых системой ядер процессора, тактовая частота ЦП, объем физической памяти, версия драйвера видеоадаптера.
- Утилита, позволяющая получить детальную информацию об использовании физической памяти, вплоть до объема занимаемой памяти драйверами и файлами, исполняющимися в данный момент процессами.
- RegJump. Маленькая программа для быстрого перехода в указанный пользователем раздел реестра с открытием стандартного приложения «Regedit».