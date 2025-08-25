SoftSalad СОФТСАЛАТ
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SwarmUI

SwarmUI

Программа для развертывания нейросетей и генерации изображений на ПК.

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Актуальная версия 0.9.7
Скачать 95 KB
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История изменений

Версия 0.9.7

Полезные статьи

Установка и настройка SwarmUI
Установка и настройка SwarmUI

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