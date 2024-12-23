В данном списке представлены программы для замены superDisplay. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на superDisplay, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены superDisplay.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на superDisplay, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены superDisplay. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на superDisplay, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 2.2.33
Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов
Версия 4.0.502
Программа для подключения к ПК дополнительных мониторов
Версия 3.1.10
Программа для трансляции экрана компьютера на различные устройства
Версия 4.2.1.0
Программа для вывода изображения со смартфона на ПК
Версия 0.0.39
Программа, позволяющая превратить Android/iOS-планшет во второй монитор
Версия 4
Управление несколькими компьютерами с одного рабочего места