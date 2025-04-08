SuperDisplay — программа, позволяющая использовать планшет или смартфон на базе Android в качестве полноценного второго монитора для компьютера. Приложение состоит из двух частей — мобильного и настольного.
Программа для ПК распространяется бесплатно, но мобильное приложение является платным (3 дня пробного периода использования). SuperDisplay подходит для компьютеров под управлением Windows 10 и выше (64 бит), перевода на русский язык не предусмотрено.
Зачем нужна программа SuperDisplay
SuperDisplay — это приложение, разработанное для устройств на базе Android, которое позволяет использовать планшет или смартфон в качестве второго монитора для компьютера под управлением Windows. Программа обеспечивает высокую скорость передачи данных, низкую задержку и поддержку сенсорного ввода, что делает её идеальным решением для профессионалов и любителей.
Приложение может заинтересовать:
- Дизайнеров и художников. Использование стилуса и сенсорного экрана делает SuperDisplay отличным инструментом для творчества в программах вроде Photoshop, Illustrator и любых других графических редакторов.
- Программистов. Дополнительный экран позволяет удобно размещать код, документацию или инструменты разработки.
- Студентов и преподавателей. SuperDisplay может использоваться для заметок, работы с учебными материалами, документацией.
- Геймеров. Хотя программа и не предназначена для трансляции на планшет игр с высокой нагрузкой, её можно использовать для отображения мессенджеров вроде Discord, стриминговых приложений и т.п.
Функции и возможности программы SuperDisplay
Основные возможности SuperDisplay
- Высокая производительность. SuperDisplay использует оптимизированные алгоритмы для минимизации задержки, что особенно важно для задач, требующих точности, таких как рисование, редактирование фото или программирование.
- Поддержка сенсорного ввода и пера. Если Android-устройство поддерживает стилус (например, Samsung S Pen), SuperDisplay позволяет использовать его для рисования, заметок или управления интерфейсом на компьютере. Это делает программу популярной среди художников и дизайнеров.
- Простота подключения. Подключение осуществляется через USB или Wi-Fi. USB-подключение обеспечивает максимальную стабильность и скорость, а Wi-Fi — удобство и мобильность.
- Поддержка многозадачности. SuperDisplay позволяет использовать Android-устройство не только как второй дисплей, но и одновременно работать с другими приложениями на нём.
Настройки программы SuperDisplay
Пользователю SuperDisplay доступны следующие настройки:
Режим подключения:
- Обеспечивает максимальную стабильность и минимальную задержку. Рекомендуется для задач, требующих высокой точности (например, рисование или работа с графикой).
- Wi-Fi. Удобен для мобильности, но может иметь небольшую задержку в зависимости от качества сети.
Качество изображения:
- Разрешение. Можно выбрать разрешение экрана, которое будет использоваться на Android-устройстве. Чем выше разрешение, тем четче изображение, но это может увеличить нагрузку на соединение.
- Частота обновления. Более высокая частота обеспечивает плавность изображения.
- Качество цветопередачи. Можно выбрать уровень цветопередачи в зависимости от задач пользователя (например, для работы с графикой или просто для отображения текста).
Ориентация экрана:
- Портретная. Подходит для работы с текстом или приложениями, которые лучше отображаются в вертикальном формате.
- Альбомная. Подходит для большинства задач, включая просмотр видео, работу с графикой или программирование.
Сенсорный ввод и перо:
- Режим пера. Если устройство поддерживает стилус (как, например, Samsung S Pen), рекомендуется активировать эту опцию для использования пера в графических редакторах.
- Чувствительность пера. Можно настроить чувствительность пера для более точного ввода.
- Сенсорный ввод. Можно включить или отключить в зависимости от предпочтений пользователя.
Звук:
- Передача звука. Если требуется, чтобы звук с компьютера передавался на Android-устройство, следует активировать эту опцию.