SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sumatra PDF

В данном списке представлены программы для замены Sumatra PDF. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sumatra PDF, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

pdfFactory
pdfFactory

Версия 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
PDFsam
PDFsam

Версия 6.0.6

Программа для редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Foxit PDF Reader
Foxit PDF Reader

Версия 2026.2.1.39815

Программа для чтения PDF-документов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (350)
Acrobat Reader
Acrobat Reader

Версия 2.0.0.858

Программа для чтения, печати и редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
CutePDF Professional
CutePDF Professional

Версия 4.0.1.4

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
DjView
DjView

Версия 4.12

Программа для открытия DjVu/DjV файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
DjVu Reader
DjVu Reader

Версия 2.0.0.27

Программа для просмотра документов в формате DjVu

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
PDFChef
PDFChef

Версия 22.2.0

Программа для открытия, создания и редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Версия 8.1.6

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Architect
PDF Architect

Версия 8.0.56

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
Adobe Reader XI
Adobe Reader XI

Версия 11.0.10

Программа для PDF-файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (36)