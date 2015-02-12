В данном списке представлены программы для замены Stellar Data Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stellar Data Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Stellar Data Recovery.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stellar Data Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Stellar Data Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stellar Data Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 12.9
Программа для восстановления данных с различных носителей информации
Версия 2.3.61.4547
Программа для восстановления утерянных данных с носителей
Версия 1.55.0.133
Программа для восстановления файлов с жесткого диска
Версия 26.0.3
Программа для восстановления файлов
Версия 5.1
Программа для восстановления данных
Версия 5.71
Программа для восстановления файлов
Версия 3.5
Восстановление данных с флешек и карт памяти
Версия 2.3
Программа для восстановления RAID-массивов и данных с них
Версия 9.5.6
Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов
Версия 12.0.0.2
Программа для восстановления данных
Версия 1.2.1
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов
Версия 4.9
программа для восстановления удаленных данных
Версия 4.50.51
Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS
Версия 4.0
Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей
Версия 9.2
Программный набор эффективных средств для восстановления данных