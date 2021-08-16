Stellar Data Recovery — программа для восстановления удаленных, поврежденных и утерянных из-за возникновения логических ошибок на носителе файлов любого типа (а для фото и видео предусмотрен отдельный функционал)

Это условно-бесплатное приложение. Его бесплатная версия позволяет восстанавливать файлы общим размером до 1 Гб, но при условии, что размер самого файла не превышает 25 Мб. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Функции программы Stellar Data Recovery

Программа Stellar Data Recovery имеет довольно обширные функциональные возможности. Здесь предусмотрены, как общие (для всех типов восстанавливаемых файлов), так отдельные функции для восстановления изображений и видео.

Восстановление файлов любого типа. В список функциональных возможностей Stellar Data Recovery по части восстановления данных любого типа входят:

Восстановление фото и видео, аудиотек, презентаций PowerPoint, документов PDF и Word, таблиц Excel, файлов электронной почты (вложение) и многое другое.

Предварительный просмотр файл перед восстановлением (сохранением). Функция позволяет просматривать документы Office, PDF, изображения, видео, архивы Zip и RAR, любые текстовые документы, включая, например, HTML или PHP. Функция предварительного просмотра также позволяет воспроизводить восстанавливаемые видеофайлы в полноэкранном режиме. Это помогает определить возможность восстановления файлов перед запуском самой процедуры восстановления.

Восстановление файлов с диска, зашифрованного BitLocker. Для успешности операции пользователю понадобится ключ расшифровки BitLocker.

Восстановление данных с форматированных носителей. Успех во многом зависит от файловой системы и метода форматирования (поверхностное/быстрое или полное).

Восстановление данных с поврежденных томов (локальных дисков). Это относится только к локальным дискам с поврежденной файловой системой.

Восстановление файлов с удаленных или потерянных вследствие ошибок разделов диска.

Извлечение данных из поврежденных RAID-массивов. Программа Stellar Data Recovery способна обнаруживать неизвестные параметры RAID, что позволяет ей создать виртуальный RAID-массив для последующего выполнения процедуры восстановления данных.

Восстановление данных с жестких дисков, размер секторов которых составляет 4K (4096 байт), а файловой системой является FAT32, ExFAT или NTFS.

Отдельно отметим возможность работы программы с загрузочного съемного носителя, что сделано с целью обеспечения пользователя инструментов по восстановлению файлов с неработоспособной операционной системой. В Stellar Data Recovery можно запустить функцию автоматического создания такого носителя с загрузочной версией приложения на борту.

Восстановление фотографий и видео. Помимо перечисленных выше функции, в Stellar Data Recovery также предусмотрен специальный функционал для восстановления фотографий и видео:

Благодаря поддержке большого числа форматов изображений (включая специфические форматы фотографий, полученных на различные цифровые камеры) программа Stellar Data Recovery эффективно восстанавливает не только утраченные, но и поврежденные графические файлы. Кроме того, эта особенность также позволяет программе просматривать любые типы изображений до их восстановления.

Восстановление поврежденных видеофайлов различных форматов. Инструмент позволяет устранять разнообразные дефекты видео, как размытость, прерывистость, зернистость и мерцание, а также восстанавливать невоспроизводимые видео.

Предпросмотр видео всех популярных форматов.

Восстановление поврежденных фотографий на основе технических данных о них, предоставляемых производителями цифровых фотоаппаратов/видеокамер. Программа поддерживает большинство современных цифровых фотокамер, беззеркальных и экшен-камер.

Восстановление несжатых RAW-фотографий с цифровых фотоаппаратов.

Восстановление фото с любых типов карт памяти, используемых в современных фотоаппаратах. Причина утраты фотографий неважна — от случайного удаления пользователем до возникновения логических ошибок на карте памяти. Единственное требование — карта памяти должна быть отформатирована в формате FAT32, ExFAT, HFS+, NTFS или APFS.

Это не полный список функциональных возможностей программы Stellar Data Recovery. Однако большинство специфических функций доступно только в платной версии приложения.