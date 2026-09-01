SteelSeries GG — программа для настройки игровых устройств SteelSeries, записи игровых моментов, тренировки прицеливания и улучшения звука в играх.

Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Модуль Sonar для тонкой настройки звука в играх

Программа позволяет настроить звуковой профиль для каждой игры, выделяя, например, шаги противников, а также прочие важные звуковые сигналы. Встроенный эквалайзер и пространственное звучание помогают лучше ориентироваться на карте. Отдельно настраивается голосовой чат с подавлением шума микрофона, чтобы команды звучали чисто, а посторонние звуки не мешали общению.

Модуль Moments для автоматического сохранения игровых моментов

Программа записывает яркие эпизоды в играх: убийства, победы, эффектные действия. Записи автоматически сохраняются в библиотеку, где их можно просмотреть, отредактировать и поделиться с друзьями через социальные сети или мессенджеры. Не нужно вручную запускать запись, все происходит в фоновом режиме.

Модуль 3D Aim Trainer для тренировки прицеливания в шутерах

Встроенный тренажер предлагает сотни упражнений для развития скорости и точности прицеливания. Можно тренироваться в разных сценариях, отслеживать прогресс и сравнивать результаты с другими игроками. Это помогает быстрее адаптироваться к управлению и улучшить реакцию в соревновательных играх.

Модуль Engine для настройки подсветки и макросов

Программа управляет RGB-подсветкой всех совместимых клавиатур, мышек и гарнитур, позволяя синхронизировать эффекты и создавать собственные цветовые схемы. Можно переназначать клавиши, записывать макросы и настраивать DPI мыши. Все изменения сохраняются в профилях, которые автоматически активируются при запуске определенных игр.

Интеграция с Discord и автоматическая смена игровых профилей

Приложение синхронизируется с Discord, отображая текущий статус и позволяя быстро присоединиться к голосовым каналам. Для каждой игры можно создать отдельный профиль с уникальными настройками звука, подсветки и макросов, и при запуске игры профиль применяется автоматически, а при выходе возвращается обычный режим.