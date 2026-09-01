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SteelSeries GG

SteelSeries GG

Программа для настройки игровых устройств от SteelSeries

4,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 121.0.0
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Скриншоты

История изменений

Версия 121.0.0

  • Sonar: добавлены новые игровые пресеты для Aniimo, Wardogs, Bodycam и EA Sports FC™ 27.
  • Engine: для Aeon Pro исправлена проблема, из-за которой после нажатия Retry во время калибровки показывалась страница Interruption.
  • Engine: для Aerox 3 Wireless Gen 2 исправлена проблема с интерфейсом во вкладке Illumination в окне настроек устройства.
  • Engine: поддержан контроллер Nimbus Cloud, чтобы он работал в Windows как устройство xInput.
  • 3DAT: исправлены ошибки в Aim tools.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 118.0.0

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

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