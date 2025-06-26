SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SSDReady

В данном списке представлены программы для замены SSDReady. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSDReady, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

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Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel

Версия 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

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