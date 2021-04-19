SoftSalad СОФТСАЛАТ
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SSDReady

SSDReady

Программа для вычисления примерного срока службы SSD-диска

5,0 (2)
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Актуальная версия 1.40.3
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История изменений

Версия 1.40.3

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Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

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