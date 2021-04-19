SSDReady — программа для определения примерного срока службы твердотельных накопителей (SSD) конкретно на том компьютере, где она запускается. Причем для этого утилите не требуется наличие самого SSD-накопителя, т.к. она вычисляет примерный ресурс работы данных типов носителей данных, исходя из количества операций, совершаемых жестким диском.

Это условно-бесплатная программа. Доступная для бесплатного использования версия имеет функциональные ограничения. Интерфейс программы выполнен на английском языке. SSDReady поддерживается операционными системами Windows Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит).

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА SSDREADY?

По словам автора, программа SSDReady предназначена для пользователей, собирающихся перейти с использования жестких дисков на твердотельные SSD-накопители, но все еще сомневающихся в надежности последних. Основной недостаток SSD перед HDD-дисками — ограниченный ресурс работы устройств (точнее — используемых в них для хранения данных элементов памяти). И ресурс этот расходуется каждый раз, когда на твердотельный накопитель осуществляется запись либо чтения с него данных.

При помощи программы SSDReady пользователь сможет примерно оценить, как долго проработает SSD-диск конкретно на его компьютере. И для этого вовсе необязательно иметь в распоряжении сам твердотельный накопитель (хотя тестирование можно запустить и с подключенным к компьютеру SSD-диском).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ SSDREADY?

Основная задача программы SSDReady — отслеживание количества операций чтения и записи, выполненных жестким диском в течение всего времени мониторинга (чем дольше, тем точнее результаты). Полученный в ходе тестирования результат индивидуален для каждого компьютера. И зависит он интенсивности обращения к жесткому диску со стороны операционной системы, запускаемых программ и действий самого пользователя. Учитывается буквально все — ведение системой разнообразных журналов, создание/копирование/перемещение/скачивание файлов, автоматические операции (например, сохранение документов) со стороны установленных приложений и т.д.

В ходе работы программа SSDReady в режиме реального времени отображает следующие сведения:

«Total writes» и «Total read». Общий объем данных, записанных или считанных с жесткого диска в течение всего времени мониторинга.

«Writes/Day». Объем данных, записанных на диск в течение последних 24 часов.

«Writes/read ratio». Отношение количества операций записи к количеству операций чтения за все время мониторинга.

«Aligned to 4K». Объем записанной на диск информации при использовании блоков данных размеров в 4 Кб (4096 байт). 4 Кб — это минимально возможный размер блока данных, который можно записать на любой SSD-диск (в то время как для жесткого диска размер блока может быть меньше).

«Writes/Day (4K)». То же самое, что и «Writes/Day», но по отношению к операциям записи блоками данных размером в 4 Кб.

«Approx ssd life». Напротив этой графы будет отображен примерный срок службы твердотельного накопителя на компьютере, где запущена программа. Показания могут меняться по ходу мониторинга. По рекомендации разработчика для наиболее точного результата программу лучше использовать в течение недели.

«SSD capacity». В этом выпадающем меню требуется выбрать объем SSD-накопителя — уже установленного в компьютер либо планируемого к приобретению.

Если кликнуть по кнопке «Calculate», в браузере откроется страница официального сайта программы, на которой будет приведен список моделей SSD-накопителей и предполагаемый срок их службы с учетом данных, что были собраны программой.

ФУНКЦИИ ПЛАТНОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ SSDREADY

В платной версии программы SSDReady доступны следующие функции:

«Processes». Просмотр списка наиболее часто использовавшихся программ/запускавшихся процессов в ходе всего времени мониторинга.

Возможность просмотра списка файлов, что были созданы/изменены на каждом из дисков в процессе мониторинга.

Кроме того, в бесплатной версии SSDReady недоступны настройки программы.