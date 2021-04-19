SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SSD-Z

В данном списке представлены программы для замены SSD-Z. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark

Версия 2.0.7316.34247

Программа для тестирования производительности SSD и других типов накопителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)