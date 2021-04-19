SSD-Z — программа для получения технической информации о твердотельных накопителях (SSD), считывания SMART-атрибутов и измерения производительности. Большинство функций утилиты работает и с обычными жесткими дисками.

Это полностью бесплатная программа, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс утилиты не имеет перевода на русский язык. Установка программы не требуется.

Зачем нужна программа SSD-Z?

Утилита SSD-Z предназначена для получения исчерпывающей технической информации о различных типах накопителей данных, но в первую очередь — о твердотельных SSD-дисках. Но основная особенность данной программы в том, что часть сведений о поддерживаемых ею устройствах она получает из встроенной базы данных. Эти сведения считать напрямую из накопителя либо невозможно вообще, либо возможно, но только в ограниченном объеме.

Кроме того, программа SSD-Z позволяет считать технические сведения об имеющихся на дисках разделах и получить информацию и количестве и типах загрузочных записей. Благодаря наличию бенчмаркинг-модуля пользователи смогут производить замеры производительности своих устройств, используя 1 из 6 доступных тестов.

В отличие от фирменных утилит, привязанных к SSD-дискам определенного производителя, программа SSD-Z работает с любыми моделями накопителей от любых производителей.

Как пользоваться программой SSD-Z?

Программа SSD-Z не требует от пользователя какой-либо настройки. Утилиту достаточно запустить, и она тут же отобразит всю информацию о выбранном (выбирается в самом низу окна) накопителе, какую ей удалось считать и/или найти во встроенной базе данных. Технические сведения о поддерживаемых устройствах распределены между 4 вкладками:

Device

Здесь отображаются все основные сведения о накопителе, наиболее значимыми из которых можно назвать:

Технология изготовления NAND-чипов памяти SSD-диска.

Количество битов, хранящихся в каждой ячейке памяти (т.е. можно определить, используется ли в SSD-диске одноуровневые или многоуровневые ячейки).

Модель контроллера, управляющего SSD-диском (к сведению сервисных центров по ремонту SSD).

Тип интерфейса, используемого для подключения SSD-диска к компьютеру (если скорость накопителя не соответствует технической документации, возможно, он подключен к менее скоростному интерфейсу).

Поддержка устройством технологии «окончательного» удаления данных TRIM.

Объем области, выделенной под технические задачи SSD-диска (Over-Provision) — это регулируемый параметр, от значения которого во многом зависит производительность SSD-накопителя при пиковых нагрузках.

Общее количество данных, когда-либо записанных на SSD-диск (с момента его первого включения), что позволяет примерно определить остаточный ресурс накопителя (во многом зависит от "выносливости" используемых в устройстве NAND-чипов памяти).

S.M.A.R.T.

В данной вкладке можно ознакомиться с текущими значениями всех доступных у конкретного накопителя атрибутов S.M.A.R.T. Данная функция программы SSD-Z поддерживает работу с любыми типами носителей информации, поддерживающими технологию S.M.A.R.T. (сюда также относятся любые жесткие диски).

Partitions

Здесь приведены сведения обо всех созданных на выбранном накопителе разделах диска и типе используемых в них файловых системах и загрузочных записях. Помимо прочих данных, программа SSD-Z также показывает количество скрытых секторов в конкретном разделе. Функция применима к любым накопителям данных.

Identify

Содержащиеся в этой вкладке технические сведения вряд ли окажутся полезными для обычных пользователей. В основном здесь представлены программные и аппаратные технологии, внешние и внутренние команды, режимы работы и многие другие «фишки», поддерживаемые/неподдерживаемые выбранным накопителем. Данная функция работает, как с SSD, так и HDD-дисками, независимо от их модели и производителя.

Измерение производительности SSD-диска

В еще одной вкладке программы SSD-Z — «Benchmark» — находятся инструменты, позволяющие протестировать скорость чтения и/или записи данных на SSD. Утилита предлагает выполнить измерение производительности SSD-накопителей 5-ю тестами:

IOPS w/ Queue Deph. Измеряет количество операций ввода/вывода, которые способен выполнить накопитель за 1 секунду. Transfer Rate. Показывает максимальную, минимальную и среднюю скорость передачи данных накопителем при считывании/записи этих данных в произвольные участки диска (тест в основном используется для измерения скорости передачи данных жесткими дисками). Random Access Time. Измеряет в миллисекундах скорость доступа к накопителю, точнее — время задержки выполнения операций считывания/записи данных с момента формирования соответствующей команды операционной системой. Transfer Rate w/ Queue Deph. То же самое, что и тест № 2, но с автоматически изменяемым размером передаваемых для измерения данных. Misk Benchmark. Это быстрый тест, определяющий примерные значения количества операций в секунду, скорость передачи данных и скорость доступа (время задержки) к накопителю.

Функции тестирования производительности работают вообще с любыми типами накопителей данных.