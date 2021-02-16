SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SSD Fresh

В данном списке представлены программы для замены SSD Fresh. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Fresh, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
SSD Life
SSD Life

Версия 2.5.82

Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Tweak-SSD
Tweak-SSD

Версия 2.0.70

Программа для оптимизации работы SSD-накопителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SSD Mini Tweaker
SSD Mini Tweaker

Версия 2.10

Программа для настройки SSD-дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)