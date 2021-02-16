В данном списке представлены программы для замены SSD Fresh. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Fresh, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SSD Fresh.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Fresh, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SSD Fresh. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Fresh, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 2.5.82
Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей
Версия 2.0.70
Программа для оптимизации работы SSD-накопителей
Версия 2.10
Программа для настройки SSD-дисков
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных