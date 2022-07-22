SSD Fresh — простая и удобная утилита от компании Abelssoft, которая используется для оптимизации твердотельных SSD-накопителей. С помощью утилиты можно увеличить скорость работы накопителя информации и общую производительность системы.

Софт отключает ненужные службы и сервисы, которые загружают операционную систему, а также снижает количество операций чтения и записи информации. Благодаря этому увеличивается срок службы SSD-накопителя.

Пользоваться программой могут даже новички. Перед выполнением каждой операции по оптимизации системы и диска, можно ознакомиться с подробным описанием инструмента. Запускать процесс оптимизации можно в двух режимах: автоматический (идеальное решение для новичков) и ручной (подходит для более опытных пользователей).

Для отслеживания текущих показателей SSD-накопителя, в программе отображается специальный график использования диска. Он обновляется в режиме реального времени. Также в утилите ведется учет параметров S.M.A.R.T. Есть возможность создания резервных копий выбранных параметров, чтобы восстановить их в дальнейшем (в случае каких-либо сбоев).

Модель распространения утилиты SSD Fresh — условно-бесплатная. Стоимость лицензии составляет 10 евро. Бесплатной версией можно пользоваться без ограничений по времени, но с урезанным функционалом — не все функции будут доступны в Free-версии.

Как пользоваться программой SSD Fresh?

После запуска утилиты SSD Fresh откроется главное окно. Первый доступный раздел — «Обзор». Здесь отображается подробная информация о диске (модель жесткого диска, буква, объем — общий и доступный, количество разделов и тип файловой системы (FAT32 или NTFS).

Ниже находится визуальное отображение использования дискового пространства (выбранного локального диска) — сколько используется и свободно (в гигабайтах и процентах). Большой круг показывает общий процент занятости диска. В левой части интерфейса главного окна можно изменить локальный диск и посмотреть подробную информацию о другом разделе. Также здесь отображается информация о текущем уровне оптимизации.

В случае, если показатель состояния диска находится на отметке «Плохо», значит нужно запустить процесс оптимизации. Доступно два режима работы:

Автоматический. В этом случае пользователю не нужно выполнять дополнительные настройки, чтобы начать процесс оптимизации диска. Утилита самостоятельно выполнит все необходимые действия. Ручной. Этот тип оптимизации подходит для более опытных пользователей. После выбора этой функции, откроется следующий раздел утилиты, который называется «Оптимизация».

В разделе «Оптимизация» пользователи могут самостоятельно указать нужные параметры для настройки SSD-накопителя:

Индексирование. Это поможет системе быстрее найти ошибки на диске, путем создания отдельного индексного файла. Оптимизация диска. Функция, которая позволяет оптимизировать работу SSD-накопителя. Действие выполняется через TRIM, которая используется для дефрагментации дисков (начиная с Windows 8). Отметка. При включении этой функции, в Windows не будет храниться время доступа для каждого файла. Это увеличит срок службы диска.

Остальные параметры можно оставить без каких-либо изменений. Также в разделе «Оптимизация» можно создать резервную копию текущих параметров SSD-накопителя. Для этого следует нажать кнопку «Создать резервную копию». В том случае, если во время оптимизации диска или позже произойдет сбой, пользователи всегда смогут восстановить предыдущую версию параметров.

Еще одна доступная функция в первом разделе «Обзор» — просмотр «S.M.A.R.T. данных диска». Здесь отображаются различные параметры диска, а также их значения.

Последний доступный раздел в программе SSD Fresh — «Живой-Анализ». Здесь пользователи могут запустить процесс анализа активных процессов, которые больше всего нагружают SSD-накопитель.

Для выполнения данного действия необходимо нажать зеленую кнопку «Start». Результаты будут отображаться в окне «Процессы с наибольшей активность», которое расположено в нижней части интерфейса утилиты. Справа отображается история последних анализов системы.