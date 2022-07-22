SSD Fresh — простая и удобная утилита от компании Abelssoft, которая используется для оптимизации твердотельных SSD-накопителей. С помощью утилиты можно увеличить скорость работы накопителя информации и общую производительность системы.
Софт отключает ненужные службы и сервисы, которые загружают операционную систему, а также снижает количество операций чтения и записи информации. Благодаря этому увеличивается срок службы SSD-накопителя.
Пользоваться программой могут даже новички. Перед выполнением каждой операции по оптимизации системы и диска, можно ознакомиться с подробным описанием инструмента. Запускать процесс оптимизации можно в двух режимах: автоматический (идеальное решение для новичков) и ручной (подходит для более опытных пользователей).
Для отслеживания текущих показателей SSD-накопителя, в программе отображается специальный график использования диска. Он обновляется в режиме реального времени. Также в утилите ведется учет параметров S.M.A.R.T. Есть возможность создания резервных копий выбранных параметров, чтобы восстановить их в дальнейшем (в случае каких-либо сбоев).
Модель распространения утилиты SSD Fresh — условно-бесплатная. Стоимость лицензии составляет 10 евро. Бесплатной версией можно пользоваться без ограничений по времени, но с урезанным функционалом — не все функции будут доступны в Free-версии.
Как пользоваться программой SSD Fresh?
После запуска утилиты SSD Fresh откроется главное окно. Первый доступный раздел — «Обзор». Здесь отображается подробная информация о диске (модель жесткого диска, буква, объем — общий и доступный, количество разделов и тип файловой системы (FAT32 или NTFS).
Ниже находится визуальное отображение использования дискового пространства (выбранного локального диска) — сколько используется и свободно (в гигабайтах и процентах). Большой круг показывает общий процент занятости диска. В левой части интерфейса главного окна можно изменить локальный диск и посмотреть подробную информацию о другом разделе. Также здесь отображается информация о текущем уровне оптимизации.
В случае, если показатель состояния диска находится на отметке «Плохо», значит нужно запустить процесс оптимизации. Доступно два режима работы:
- Автоматический. В этом случае пользователю не нужно выполнять дополнительные настройки, чтобы начать процесс оптимизации диска. Утилита самостоятельно выполнит все необходимые действия.
- Ручной. Этот тип оптимизации подходит для более опытных пользователей. После выбора этой функции, откроется следующий раздел утилиты, который называется «Оптимизация».
В разделе «Оптимизация» пользователи могут самостоятельно указать нужные параметры для настройки SSD-накопителя:
- Индексирование. Это поможет системе быстрее найти ошибки на диске, путем создания отдельного индексного файла.
- Оптимизация диска. Функция, которая позволяет оптимизировать работу SSD-накопителя. Действие выполняется через TRIM, которая используется для дефрагментации дисков (начиная с Windows 8).
- Отметка. При включении этой функции, в Windows не будет храниться время доступа для каждого файла. Это увеличит срок службы диска.
Остальные параметры можно оставить без каких-либо изменений. Также в разделе «Оптимизация» можно создать резервную копию текущих параметров SSD-накопителя. Для этого следует нажать кнопку «Создать резервную копию». В том случае, если во время оптимизации диска или позже произойдет сбой, пользователи всегда смогут восстановить предыдущую версию параметров.
Еще одна доступная функция в первом разделе «Обзор» — просмотр «S.M.A.R.T. данных диска». Здесь отображаются различные параметры диска, а также их значения.
Последний доступный раздел в программе SSD Fresh — «Живой-Анализ». Здесь пользователи могут запустить процесс анализа активных процессов, которые больше всего нагружают SSD-накопитель.
Для выполнения данного действия необходимо нажать зеленую кнопку «Start». Результаты будут отображаться в окне «Процессы с наибольшей активность», которое расположено в нижней части интерфейса утилиты. Справа отображается история последних анализов системы.