SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SpyGo Ultima

В данном списке представлены программы для замены SpyGo Ultima. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SpyGo Ultima, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

JETLOGGER
JETLOGGER

Версия 2.54

Программа для отслеживания действий пользователя за компьютером

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Keylogger (MIPCO Personal Monitor)
Keylogger (MIPCO Personal Monitor)

Версия 8.2.4

Слежка за работой пользователя и сохранение сообщений

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Mipko Personal Monitor
Mipko Personal Monitor

Версия 7.6.3

Программа для слежения за компьютером

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