SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Speed Auto Clicker

В данном списке представлены программы для замены Speed Auto Clicker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Speed Auto Clicker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

GhostMouse
GhostMouse

Версия 3.2.3

Программа-автокликер для мышки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
Mouse Clicker
Mouse Clicker

Версия 2.4.0.2

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Key Presser
Key Presser

Версия 2.2.3.8

Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (10)
Auto Keyboard Presser
Auto Keyboard Presser

Версия 1.9

Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
Free Mouse Clicker
Free Mouse Clicker

Версия 1.0.6.0

Программа для выполнения автоматических клиов мышью

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (9)
GS AutoClicker
GS AutoClicker

Версия 3.1.4

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)