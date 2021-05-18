SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги spacedesk

В данном списке представлены программы для замены spacedesk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на spacedesk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Duet Display
Duet Display

Версия 4.0.502

Программа для подключения к ПК дополнительных мониторов

Оценок пока нет
AirParrot
AirParrot

Версия 3.1.10

Программа для трансляции экрана компьютера на различные устройства

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
GlideX
GlideX

Версия 4.2.1.0

Программа для вывода изображения со смартфона на ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
superDisplay
superDisplay

Версия 1.1.10

Программа, позволяющая превратить Android планшет во второй монитор для ПК

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (13)
Tab Display
Tab Display

Версия 0.0.39

Программа, позволяющая превратить Android/iOS-планшет во второй монитор

Оценок пока нет
Multiplicity
Multiplicity

Версия 4

Управление несколькими компьютерами с одного рабочего места

Оценок пока нет
ApowerMirror
ApowerMirror

Версия 1.6.0.3

Программа для стриминга экрана телефона на компьютер

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)