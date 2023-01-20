SP Flash Tool — программа для прошивки и выполнения ряда других операций над Android-смартфонами, построенными на базе процессоров MTK (MediaTek). Это полностью бесплатная утилита, предназначенная для работы в среде операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Русский язык не поддерживается.

Прошивка смартфонов через программу SP Flash Tool

В настоящий момент на платформе MTK создается огромное количество Android-девайсов, включая продукцию таких известных производителей как Samsung, Sony, HTC, Lenovo, Huawei и т.д. Утилита SP Flash Tool позволяет выполнять широкий спектр задач над Android-смартфонами на базе процессоров MediaTek, включая:

Переустановку (перепрошивку) операционных систем Android с использованием официальных и неофициальных прошивок.

Установку кастомных (неофициальных) загрузчиков/рекавери и прочих отдельных компонентов Android-прошивок.

Создание резервной копии установленной прошивки.

Восстановление работоспособности смартфонов, включая вывод из состояния "кирпича".

Низкоуровневое тестирование Flash-памяти с целью установления факта ее неисправности и другое.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ SP FLASH TOOL?

Программа SP Flash Tool требует наличия определенных навыков в обращении, и перед ее использованием пользователю, скорее всего, придется провести некоторое время в изучении специализированного материала. Если брать в пример процесс прошивки Android-девайса при помощи данной утилиты, то в общих чертах он выглядит следующим образом:

Скачивание файла-прошивки из интернета (возможно, на официальном сайте производителя Андроид-устройства).

Далее скачанная прошивка указывается в поле «Scatter-loading File» (вкладка «Download»).

Установка специализированного "прошивочного" драйвера USB VCOM (также можно найти в сети).

Подключение выключенного (именно выключенного) смартфона к компьютеру посредством USB-кабеля.

Останется кликнуть по кнопке «Download», и все остальное программа сделает самостоятельно.

Инструкция выше решает только одну единственную задачу — прошивка смартфонов при использовании официальных (в некоторых случаях — неофициальных) версий ОС Android. Другие манипуляции со смартфоном (например, восстановление из состояния "кирпича") могут потребовать выполнения ряда дополнительных шагов, в т.ч. и при использовании вспомогательных программ.