SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Smarter Battery

В данном списке представлены программы для замены Smarter Battery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smarter Battery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

BatteryInfoView
BatteryInfoView

Версия 1.25

Программа, которая отображает состояние батареи на ноутбуке

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
BatteryCare
BatteryCare

Версия 0.9.36

Программа для мониторинга работы аккумулятора ноутбука

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (24)